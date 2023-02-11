Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков