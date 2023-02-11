Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Раднички
Спартак
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
1 февраля 2022, 18:57
1
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
Больше новостей
Последние матчи
Все
Раднички
Спартак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак

Раднички - Спартак: обзор матча 22 сентября 2024

Раднички
22.09.2024, воскресенье, 20:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Спартак
82' V. Ubiparip
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Раднички - Спартак
Матч завершен
Желтая карточка
Vanja Ilić
90' +8
82'
ГОЛ! 0:1! Vojo Ubiparip
Пас отдал Miloš Mijić
74'
Замена
David Dunđerski ️️️️➡️️ Mihajlo Bogicevic
59'
Желтая карточка
Mihajlo Bogicevic
Замена
Vanja Ilić ️️️️➡️️ Mihajlo Terzic
53'
51'
Желтая карточка
Марко Мияйлович
46'
Замена
Хосе Мулато ️️️️➡️️ Collins Atule
Желтая карточка
Andreja Stojanović
35'
6'
Желтая карточка
Nemanja Ćalasan
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Mbouri Yamkam
(К) ЦЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
6
Jin-ho Jo
ЦП
45
J. Nisic
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
8
Неманья Белакович
ЛВ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
7
R. Bosic
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
15
Nemanja Ćalasan
(К) ЦЗ
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
11
Andrej Todoroski
ЦП
2
Кайке
ЦП
16
Danijel Kolarić
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
19
Collins Atule
ЦФ
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
Раднички
1
Dimitrije Stevanović
ВР
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
70
Stefan Nikolić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
11
Ibrahim Tanko
ЦП
30
D. Zec
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Спартак
12
Marin Dulić
ВР
30
Luka Peić
ЦЗ
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
7
Veljko Jocić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
20
Miloš Mijić
ЦП
9
Хосе Мулато
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
22
Jovan Lukić
ЦФ
1-4-1-4
98
3
36
45
24
6
8
Белакович
12
7
23
9
Стюарт
3-3-1-3
1
15
4
44
Мияйлович
11
2
Кайке
16
10
Биелович
21
14
19
36
21
21
36
19
9
Мулато
9
Мулато
19
4
18
18
4
Остались в запасе
Раднички
Спартак
1
Dimitrije Stevanović
ВР
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
70
Stefan Nikolić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
11
Ibrahim Tanko
ЦП
30
D. Zec
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
12
Marin Dulić
ВР
30
Luka Peić
ЦЗ
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
7
Veljko Jocić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
20
Miloš Mijić
ЦП
22
Jovan Lukić
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitrije Stevanović
ВР
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
70
Stefan Nikolić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
11
Ibrahim Tanko
ЦП
30
D. Zec
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Остались в запасе
12
Marin Dulić
ВР
30
Luka Peić
ЦЗ
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
7
Veljko Jocić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
20
Miloš Mijić
ЦП
22
Jovan Lukić
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Раднички - Спартак
2
3
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
24
17
Офсайды
3
2
Количество передач
311
411
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Показать полную статистику
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+