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Войводина
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
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0 : 4
18.09.2024
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Войводина
2 : 0
14.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
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ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
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2 : 0
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Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
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0 : 0
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Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак

ИМТ Белград - Войводина: обзор матча 22 сентября 2024

ИМТ Белград
22.09.2024, воскресенье, 20:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
0 : 3
Матч завершен
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Войводина
52' C. Sery
65' М. Полетанович (П)
69' C. Sery
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ИМТ Белград - Войводина
Матч завершен
Желтая карточка
Y. Court
88'
84'
Замена
Slobodan Medojević ️️️️➡️️ Негош Петрович
73'
Замена
Petar Sukacev ️️️️➡️️ Андрия Радулович
73'
Замена
Депу ️️️️➡️️ Юсуф Бамиделе
69'
ГОЛ! 0:3! Caleb Sery
Пас отдал Драган Росич
Замена
Александар Лутовац ️️️️➡️️ U. Bonnet
68'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Марко Полетанович
59'
Желтая карточка
Mihai Butean
Желтая карточка
Alen Stevanović
59'
56'
Замена
Марко Полетанович ️️️️➡️️ Вукан Савичевич
Замена
Nikola Glišić ️️️️➡️️ Milan Spremo
56'
52'
ГОЛ! 0:1! Caleb Sery
Пас отдал Юсуф Бамиделе
Замена
Luka Luković ️️️️➡️️ Luka Krstović
46'
Желтая карточка
Luka Krstović
33'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
15
Siniša Popović
ЦЗ
4
Antoine Batisse
ЦЗ
21
Luka Krstović
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
22
Milan Spremo
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
25
Nikola Krstić
(К) ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
17
U. Bonnet
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
10
Alen Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Войводина
12
Драган Росич
ВР
29
Sichenje Collins
ЦЗ
6
Сеид Корац
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
26
Вукан Савичевич
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
18
Негош Петрович
(К) ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
14
Caleb Sery
ЦФ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
ИМТ Белград
5
Nikola Glišić
ЦЗ
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
7
Luka Luković
ЦФ
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
Войводина
1
Matija Gočmanac
ВР
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
27
Petar Sukacev
ЦФ
99
Депу
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
2-4-5
15
4
21
22
16
8
24
10
6
17
25
3-3-1-3
12
Росич
29
6
Корац
16
26
Савичевич
20
18
Петрович
7
Бамиделе
49
Радулович
8
14
22
5
5
22
17
11
Лутовац
11
Лутовац
17
21
7
7
21
26
Савичевич
4
Полетанович
4
Полетанович
26
Савичевич
49
Радулович
27
27
49
Радулович
7
Бамиделе
99
Депу
99
Депу
7
Бамиделе
18
Петрович
34
34
18
Петрович
Остались в запасе
ИМТ Белград
Войводина
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
1
Matija Gočmanac
ВР
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
Остались в запасе
1
Matija Gočmanac
ВР
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча ИМТ Белград - Войводина
3
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
17
12
Офсайды
0
4
Количество передач
278
458
Сейвы
3
1
Точность передач %
65
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
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