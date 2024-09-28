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Железничар
ОФК
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
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Железничар
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Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
ОФК
3 : 5
25.08.2024
Раднички 1923

Железничар - ОФК: обзор матча 22 сентября 2024

Железничар
22.09.2024, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Матч завершен
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ОФК
33' G. Vlijter
Матч
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Комментарии
Протокол Железничар - ОФК
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Эдмунд Аддо
90' +6
Замена
Kwadwo Opoku Ackah ️️️️➡️️ Марко Гобельич
90' +3
Замена
Uroš Lazić ️️️️➡️️ Aleksej Vukičević
90' +1
Желтая карточка
Aleksej Vukičević
Желтая карточка
Uroš Stojanović
83'
69'
Замена
Aleksa Cvetković ️️️️➡️️ Эбенезер Аннан
69'
Замена
Slobodan Stanojlović ️️️️➡️️ Gleofilo Vlijter
Замена
Dario Grgić ️️️️➡️️ Секу Саного Жуниор
69'
Замена
Branislav Knežević ️️️️➡️️ Stefan Pirgić
60'
54'
Желтая карточка
Darko Gojković
53'
Желтая карточка
Никола Митуликич
53'
Желтая карточка
N. Knezevic
Желтая карточка
Неманья Милунович
37'
33'
ГОЛ! 0:1! Gleofilo Vlijter
Пас отдал Эбенезер Аннан
Замена
Luka Vidić ️️️️➡️️ Борис Секулич
27'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
1
Зоран Попович
ВР
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
14
Борис Секулич
ОП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
9
Лазар Романич
(К) ЛВ
20
Янко Евремович
ПВ
16
Matija Mitrović
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
18
Stefan Pirgić
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
ОФК
1
Balša Popović
ВР
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
45
Aleksej Vukičević
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
7
N. Knezevic
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Железничар
24
Filip Nović
ВР
3
Marko Konatar
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
22
Jovan Milosavljević
ЦП
10
Dario Grgić
ЦП
32
Luka Vidić
ЦП
21
Branislav Knežević
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
ОФК
22
Nedeljko Stojisic
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
5
Darko Gojković
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
21
Uroš Lazić
ЦП
99
Филип Стоилькович
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Попович
23
5
19
Милунович
14
Секулич
35
Жуниор
9
Романич
20
Евремович
18
15
16
4-1-2-1-2
1
77
Гобельич
73
Аннан
45
15
3
Аддо
26
14
11
Митуликич
39
7
35
Жуниор
10
10
35
Жуниор
14
Секулич
32
32
14
Секулич
18
21
21
18
77
Гобельич
16
16
77
Гобельич
73
Аннан
8
8
73
Аннан
45
21
21
45
39
17
17
39
Остались в запасе
Железничар
ОФК
24
Filip Nović
ВР
3
Marko Konatar
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
22
Jovan Milosavljević
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
22
Nedeljko Stojisic
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
5
Darko Gojković
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
99
Филип Стоилькович
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Остались в запасе
24
Filip Nović
ВР
3
Marko Konatar
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
22
Jovan Milosavljević
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Остались в запасе
22
Nedeljko Stojisic
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
5
Darko Gojković
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
99
Филип Стоилькович
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Шимо Крунич
Статистика матча Железничар - ОФК
2
5
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
9
Нарушения
14
19
Офсайды
0
2
Количество передач
380
419
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
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29.09.2024
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Младост
- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
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- : -
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