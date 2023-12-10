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ТСЦ Бачка Топола
Нови Пазар
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
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ТСЦ Бачка Топола
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Нови Пазар
3 : 1
31.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
Текстилак
2 : 1
24.08.2024
Нови Пазар

ТСЦ Бачка Топола - Нови Пазар: обзор матча 21 сентября 2024

ТСЦ Бачка Топола
21.09.2024, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
5 : 2
Матч завершен
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Нови Пазар
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
ВР
30
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
35
Ифет Дьяковац
ЦП
18
Михайло Баньяц
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
10
Александар Чиркович
ЛВ
8
Саша Йованович
ПВ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Нови Пазар
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Filip Bačkulja
ЦЗ
30
Andrej Đurić
ЦЗ
17
Владан Видакович
ОП
9
Aleksandar Mesarović
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
22
Адем Льяич
(К) АП
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
12
S. Popovic
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
24
Đorđe Gordić
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Нови Пазар
25
Ajia Yakub
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
29
Darko Isailović
ЦЗ
20
Jovan Mituljikić
ЦЗ
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
16
Ejike Opara
ЦФ
3-3-3-1
12
Илич
30
Петрович
22
25
Джорджевич
35
Дьяковац
18
Баньяц
7
Радин
10
Чиркович
14
Станич
8
Йованович
5
3-1-2-1-4
15
30
3
Милетич
17
Видакович
9
2
22
Льяич
11
Джуранович
77
12
13
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Нови Пазар
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
24
Đorđe Gordić
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
25
Ajia Yakub
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
29
Darko Isailović
ЦЗ
20
Jovan Mituljikić
ЦЗ
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
16
Ejike Opara
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
24
Đorđe Gordić
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
25
Ajia Yakub
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
29
Darko Isailović
ЦЗ
20
Jovan Mituljikić
ЦЗ
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
16
Ejike Opara
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Нови Пазар
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
61
39
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
14
Офсайды
3
5
Количество передач
529
333
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
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Сербия. Суперлига
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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