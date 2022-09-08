Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Чукарички
Единство
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Чукарички
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Нови Пазар
3 : 1
31.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Нови Пазар
3 : 1
31.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
Единство
2 : 3
24.08.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Текстилак
1 : 1
17.08.2024
Единство

Чукарички - Единство: обзор матча 21 сентября 2024

Чукарички
21.09.2024, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Единство
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
10
Đorđe Ivanović
ЦП
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
6
Miladin Stevanović
(К) ЦФ
79
Mello Vinicius
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Единство
88
Vukašin Jovanović
ВР
77
Stefan Golubović
ЦЗ
26
Dimitrije Aćimović
ЦЗ
18
Strahinja Rakić
ЦП
31
Richardson Kwaku Denzell
ЦП
70
Marko Mitrovic
ЦП
5
Viktor Damjanić
ЦП
22
Урош Матич
(К) ЦП
21
Леван Йордания
АП
11
Nemanja Doderović
ЦФ
28
Tomas Pérez
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
22
Mitar Ergelaš
ЦП
23
Andrej Bacanin
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
5
Marko Docić
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
Единство
1
Ivan Jovanović
ВР
99
Mišo Dubljanić
ВР
40
Edrissa Ceesay
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
8
Pablo Ferreira
ЦП
10
Danilo Miladinović
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
23
Simón Moreno
ЦФ
27
Uroš Stevančević
ЦФ
19
Branislav Runjajić
ЦФ
14
Ибрагим Каргбо
ЦФ
2-3-5
12
18
Йованович
30
10
7
24
Станкович
79
2
21
Ционис
14
6
2-5-1-2
88
77
26
18
70
5
22
Матич
31
21
Йордания
28
11
Остались в запасе
Чукарички
Единство
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
22
Mitar Ergelaš
ЦП
23
Andrej Bacanin
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
5
Marko Docić
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
1
Ivan Jovanović
ВР
99
Mišo Dubljanić
ВР
40
Edrissa Ceesay
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
8
Pablo Ferreira
ЦП
10
Danilo Miladinović
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
23
Simón Moreno
ЦФ
27
Uroš Stevančević
ЦФ
19
Branislav Runjajić
ЦФ
14
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
22
Mitar Ergelaš
ЦП
23
Andrej Bacanin
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
5
Marko Docić
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
Остались в запасе
1
Ivan Jovanović
ВР
99
Mišo Dubljanić
ВР
40
Edrissa Ceesay
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
8
Pablo Ferreira
ЦП
10
Danilo Miladinović
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
23
Simón Moreno
ЦФ
27
Uroš Stevančević
ЦФ
19
Branislav Runjajić
ЦФ
14
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Славен Ковачевич
Статистика матча Чукарички - Единство
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
65
35
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
571
317
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
16
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Показать полную статистику
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+