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Текстилак
ТСЦ Бачка Топола
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
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Текстилак
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1 : 2
28.09.2024
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1 : 0
23.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
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ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Текстилак
2 : 1
24.08.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 5 тур
Текстилак
1 : 1
17.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби

Текстилак - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 15 сентября 2024

Текстилак
15.09.2024, воскресенье, 20:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
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ТСЦ Бачка Топола
54' F. Sredojević
64' П. Станич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Текстилак - ТСЦ Бачка Топола
Матч завершен
Желтая карточка
Branimir Jočić
90' +6
Желтая карточка
Marko Luković
85'
80'
Замена
Бенче Шош ️️️️➡️️ Виктор Радоевич
Замена
Dejan Stanković ️️️️➡️️ Prince Lucky Ukachukwu
80'
Замена
Obeng Regan ️️️️➡️️ Ivan Davidović
73'
Замена
Stefan Stojanović ️️️️➡️️ Milan Marčić
69'
67'
Замена
Йован Влалукин ️️️️➡️️ Франк Баньяк
64'
ГОЛ! 1:1! Петар Станич
Пас отдал Саша Йованович
57'
Замена
Саша Йованович ️️️️➡️️ Марко Лазетич
57'
Замена
Ифет Дьяковац ️️️️➡️️ Милан Радин
ГОЛ! 1:0! Filip Sredojević
Пас отдал Miljan Ilić
54'
Замена
Nemanja Kojčić ️️️️➡️️ Miljan Drinčić
46'
Вторая желтая
Nikola Marjanović
44'
34'
Желтая карточка
Александар Чиркович
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстилак
1
Miljan Drinčić
ВР
5
Nikola Marjanović
(К) ЦЗ
15
Filip Sredojević
ЦЗ
4
Marko Luković
ЦЗ
13
Dejan Đurić
ЦП
7
Milan Marčić
ЦП
20
Branimir Jočić
ЦП
24
Nikola Skrobonja
ЦП
22
Ivan Davidović
ЦФ
9
Prince Lucky Ukachukwu
ЦФ
33
Miljan Ilić
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
(К) ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
18
Михайло Баньяц
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Александар Чиркович
ЛВ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Текстилак
12
Bojan Brać
ВР
30
Milan Jezdimirović
ЦЗ
6
Dejan Stanković
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
14
Leontije Vasić
ЦП
19
Obeng Regan
ЦП
27
Nemanja Kojčić
ЦП
10
Stefan Stojanović
ЦФ
32
Milos Kapur
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
18
Jovan Dašić
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
35
Ифет Дьяковац
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
8
Саша Йованович
ПВ
3-4-3
1
5
15
4
13
20
24
7
33
9
22
3-2-3-2
12
Илич
25
Джорджевич
3
Баньяк
60
Радоевич
18
Баньяц
7
Радин
27
Пантович
14
Станич
10
Чиркович
9
Лазетич
5
9
6
6
9
22
19
19
22
1
27
27
1
7
10
10
7
3
Баньяк
77
Влалукин
77
Влалукин
3
Баньяк
7
Радин
35
Дьяковац
35
Дьяковац
7
Радин
60
Радоевич
88
Шош
88
Шош
60
Радоевич
9
Лазетич
8
Йованович
8
Йованович
9
Лазетич
Остались в запасе
Текстилак
ТСЦ Бачка Топола
12
Bojan Brać
ВР
30
Milan Jezdimirović
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
14
Leontije Vasić
ЦП
32
Milos Kapur
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
18
Jovan Dašić
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
12
Bojan Brać
ВР
30
Milan Jezdimirović
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
14
Leontije Vasić
ЦП
32
Milos Kapur
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
18
Jovan Dašić
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Текстилак - ТСЦ Бачка Топола
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
20
14
Офсайды
1
1
Количество передач
167
611
Сейвы
3
3
Точность передач %
53
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
0
6
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Сербия. Суперлига
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
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Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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