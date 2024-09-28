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ОФК
Партизан
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
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ОФК
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
ОФК
3 : 5
25.08.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Лига конференций, 4 раунд
Гент
1 : 0
28.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан

ОФК - Партизан: обзор матча 15 сентября 2024

ОФК
15.09.2024, воскресенье, 20:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
3 : 2
Матч завершен
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Партизан
18' С. Овусу
86' A. Paločević (П)
90+6' Ф. Стоилькович
15' А. Филипович
40' З. Ибрахим
Матч
Протокол
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Комментарии
Протокол ОФК - Партизан
Матч завершен
Желтая карточка
Филип Стоилькович
90' +6
ГОЛ! 3:2! Филип Стоилькович
90' +6
90' +3
Желтая карточка
Неманья Николич
Замена
Slobodan Stanojlović ️️️️➡️️ N. Knezevic
90' +3
90'
Желтая карточка
Александар Шчекич
Замена
Miljan Momcilovic ️️️️➡️️ Самуэль Овусу
88'
Замена
Uroš Lazić ️️️️➡️️ Марко Гобельич
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2! Aleksandar Paločević
86'
79'
Замена
Александар Шчекич ️️️️➡️️ Бибрас Натхо
Замена
Филип Стоилькович ️️️️➡️️ Gleofilo Vlijter
62'
Замена
Никола Митуликич ️️️️➡️️ Aleksa Cvetković
61'
59'
Замена
Неманья Трифунович ️️️️➡️️ Зубайру Ибрахим
Желтая карточка
Эдмунд Аддо
48'
46'
Замена
Кервин Арриага ️️️️➡️️ Ен-Джун Го
40'
ГОЛ! 1:2! Зубайру Ибрахим
Пас отдал Бибрас Натхо
ГОЛ! 1:1! Самуэль Овусу
Пас отдал N. Knezevic
18'
15'
ГОЛ! 0:1! Александар Филипович
Пас отдал Зубайру Ибрахим
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФК
1
Balša Popović
ВР
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
45
Aleksej Vukičević
ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
7
N. Knezevic
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Партизан
1
Александар Йованович
(К) ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Михайло Илич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Александар Филипович
ЦП
29
Гаяс Жахид
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
14
Stefan Kovač
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
ОФК
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
21
Uroš Lazić
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
99
Филип Стоилькович
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
33
Кервин Арриага
ОП
45
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
43
Неманья Трифунович
ЛВ
9
Джордже Йованович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
4-1-2-1-2
1
15
73
Аннан
77
Гобельич
45
3
Аддо
26
8
37
Овусу
7
39
3-3-2-2
1
Йованович
18
Муякич
3
Илич
4
Юрчевич
10
Натхо
26
Филипович
29
Жахид
77
Го
39
Ибрахим
14
15
Калулу
37
Овусу
14
14
37
Овусу
77
Гобельич
21
21
77
Гобельич
8
11
Митуликич
11
Митуликич
8
7
17
17
7
39
99
Стоилькович
99
Стоилькович
39
77
Го
33
Арриага
33
Арриага
77
Го
10
Натхо
19
Шчекич
19
Шчекич
10
Натхо
39
Ибрахим
43
Трифунович
43
Трифунович
39
Ибрахим
Остались в запасе
ОФК
Партизан
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
10
S. Markovic
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
9
Джордже Йованович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
10
S. Markovic
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
9
Джордже Йованович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча ОФК - Партизан
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
18
Офсайды
2
2
Количество передач
483
396
Сейвы
7
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
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- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
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Войводина
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- : -
05.10.2024
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