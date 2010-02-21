Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков
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Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
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Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»