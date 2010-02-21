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Спартак
ИМТ Белград
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
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ОФК
4 : 3
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички

Спартак - ИМТ Белград: обзор матча 13 сентября 2024

Спартак
13.09.2024, пятница, 20:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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ИМТ Белград
15' A. Todoroski
57' A. Todoroski
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спартак - ИМТ Белград
Матч завершен
Замена
Miloš Mijić ️️️️➡️️ Andrej Todoroski
79'
Замена
Francis Ebuka Nwokeabia ️️️️➡️️ Collins Atule
79'
Замена
Лука Биелович ️️️️➡️️ Vojo Ubiparip
68'
Желтая карточка
Nemanja Ćalasan
61'
60'
Замена
Alen Stevanović ️️️️➡️️ Luka Luković
ГОЛ! 2:0! Andrej Todoroski
Пас отдал Vojo Ubiparip
57'
45' +1
Желтая карточка
Y. Court
Желтая карточка
Vojo Ubiparip
28'
ГОЛ! 1:0! Andrej Todoroski
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
15
Nemanja Ćalasan
(К) ЦЗ
3
Vladimir Vitorović
ЦЗ
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
11
Andrej Todoroski
ЦП
16
Danijel Kolarić
ЦП
2
Кайке
ЦП
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
19
Collins Atule
ЦФ
ИМТ Белград
15
Siniša Popović
ЦЗ
4
Antoine Batisse
ЦЗ
5
Nikola Glišić
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
17
U. Bonnet
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
25
Nikola Krstić
(К) ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Спартак
12
Marin Dulić
ВР
30
Luka Peić
ЦЗ
20
Miloš Mijić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
9
Хосе Мулато
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
22
Jovan Lukić
ЦФ
ИМТ Белград
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
70
M. Do Couto
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
22
Milan Spremo
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
10
Alen Stevanović
ЦФ
4-3-3
1
15
4
44
Мияйлович
3
11
16
2
Кайке
19
21
14
3-2-1-5
15
4
5
8
16
11
Лутовац
17
25
7
33
6
11
20
20
11
19
6
6
19
14
10
Биелович
10
Биелович
14
7
10
10
7
Остались в запасе
Спартак
ИМТ Белград
12
Marin Dulić
ВР
30
Luka Peić
ЦЗ
70
Stefan Tomović
ЦП
9
Хосе Мулато
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
22
Jovan Lukić
ЦФ
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
70
M. Do Couto
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
22
Milan Spremo
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
12
Marin Dulić
ВР
30
Luka Peić
ЦЗ
70
Stefan Tomović
ЦП
9
Хосе Мулато
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
22
Jovan Lukić
ЦФ
Остались в запасе
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
70
M. Do Couto
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
22
Milan Spremo
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Спартак - ИМТ Белград
2
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
11
Офсайды
3
0
Количество передач
289
537
Сейвы
5
2
Точность передач %
66
81
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
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Единство
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Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
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