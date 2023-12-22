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0
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3
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7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
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3 : 2
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ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар

ИМТ Белград - Раднички: обзор матча 30 августа 2024

ИМТ Белград
30.08.2024, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Матч завершен
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Раднички
61' A. Stevanović
66' A. Batisse
53' I. Yurukov
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ИМТ Белград - Раднички
Матч завершен
ГОЛ! 2:1! Antoine Batisse
66'
ГОЛ! 1:1! Alen Stevanović
61'
Желтая карточка
Y. Court
59'
Замена
U. Bonnet ️️️️➡️️ Luka Luković
59'
56'
Желтая карточка
R. Bosic
53'
ГОЛ! 0:1! Iliya Yurukov
46'
Замена
Iliya Yurukov ️️️️➡️️ Ibrahim Tanko
29'
Желтая карточка
Jin-ho Jo
Желтая карточка
Nikola Krstić
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
5
Nikola Glišić
ЦЗ
4
Antoine Batisse
ЦЗ
15
Siniša Popović
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
25
Nikola Krstić
(К) ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Раднички
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Mbouri Yamkam
(К) ЦЗ
15
Dusan Pavlovic
ЦЗ
6
Jin-ho Jo
ЦП
45
J. Nisic
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
11
Ibrahim Tanko
ЦП
7
R. Bosic
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
ИМТ Белград
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
17
U. Bonnet
ЦФ
10
Alen Stevanović
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Раднички
1
Dimitrije Stevanović
ВР
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
70
Stefan Nikolić
ЦП
8
Неманья Белакович
ЛВ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
3-2-1-5
5
4
15
8
16
11
Лутовац
6
7
25
33
35
2-5-3
98
3
15
6
24
21
11
45
23
9
Стюарт
7
7
17
17
7
11
12
12
11
Остались в запасе
ИМТ Белград
Раднички
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
10
Alen Stevanović
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
1
Dimitrije Stevanović
ВР
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
70
Stefan Nikolić
ЦП
8
Неманья Белакович
ЛВ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
10
Alen Stevanović
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitrije Stevanović
ВР
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
70
Stefan Nikolić
ЦП
8
Неманья Белакович
ЛВ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча ИМТ Белград - Раднички
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
21
23
Офсайды
3
0
Количество передач
253
479
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
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