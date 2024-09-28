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Напредак
ОФК
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
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Последние матчи
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Напредак
ОФК
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
ОФК
3 : 5
25.08.2024
Раднички 1923

Напредак - ОФК: обзор матча 31 августа 2024

Напредак
31.08.2024, суббота, 21:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
1 : 3
Матч завершен
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ОФК
41' F. Krstic
61' G. Vlijter
90' A. Paločević (П)
90+9' S. Stanojlović
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Напредак - ОФК
Матч завершен
90' +9
ГОЛ! 1:3! Slobodan Stanojlović
Пас отдал Aleksandar Paločević
Замена
Saša Marjanović ️️️️➡️️ Dragan Čubra
90' +2
Замена
M. Obradovic ️️️️➡️️ Filip Krstic
90' +2
90' +2
Замена
Stefan Obradović ️️️️➡️️ Самуэль Овусу
90'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Aleksandar Paločević
Желтая карточка
Filip Krstic
89'
Желтая карточка
Стефан Букорац
89'
69'
Замена
Slobodan Stanojlović ️️️️➡️️ Gleofilo Vlijter
61'
ГОЛ! 1:1! Gleofilo Vlijter
Пас отдал Самуэль Овусу
Замена
Dragan Čubra ️️️️➡️️ Miloš Tošeski
60'
46'
Замена
Эбенезер Аннан ️️️️➡️️ Uroš Lazić
ГОЛ! 1:0! Filip Krstic
41'
19'
Желтая карточка
Gleofilo Vlijter
18'
Желтая карточка
Эдмунд Аддо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
19
Miloje Preković
ВР
23
Nikola Milicic
ЦЗ
45
Jovan Marinković
(К) ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
77
Miloš Tošeski
ЦП
5
Стефан Букорац
ЦП
55
Михайло Петкович
ЛВ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
ОФК
1
Balša Popović
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
21
Uroš Lazić
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Напредак
27
Dragan Čubra
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
8
F. Jovic
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
17
Miloš Milivojević
ЦФ
ОФК
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
5
Darko Gojković
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
27
Prince Benjamin Obasi
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
3-5-1-1
19
23
45
24
Игньятович
33
4
77
5
Букорац
7
55
Петкович
9
2-1-4-1-2
1
77
Гобельич
15
3
Аддо
21
26
14
8
37
Овусу
9
39
77
27
27
77
10
10
4
91
91
4
21
73
Аннан
73
Аннан
21
37
Овусу
63
63
37
Овусу
39
17
17
39
Остались в запасе
Напредак
ОФК
15
Иван Остойич
ЦЗ
84
Jed Meerholz
ЦП
8
F. Jovic
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
17
Miloš Milivojević
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
5
Darko Gojković
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
27
Prince Benjamin Obasi
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
Главный тренер
Шимо Крунич
Остались в запасе
15
Иван Остойич
ЦЗ
84
Jed Meerholz
ЦП
8
F. Jovic
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
17
Miloš Milivojević
ЦФ
Остались в запасе
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
5
Darko Gojković
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
27
Prince Benjamin Obasi
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Шимо Крунич
Статистика матча Напредак - ОФК
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
17
Офсайды
2
3
Количество передач
310
386
Сейвы
1
5
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
7
7
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Сербия. Суперлига
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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