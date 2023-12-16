Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ТСЦ Бачка Топола
Младост
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
ТСЦ Бачка Топола
Младост
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 5 тур
Нови Пазар
0 : 1
17.08.2024
Младост

ТСЦ Бачка Топола - Младост: обзор матча 01 сентября 2024

ТСЦ Бачка Топола
01.09.2024, воскресенье, 20:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Младост
7' И. Дьяковац (П)
29' A. Pejovic (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Младост
Матч завершен
86'
Желтая карточка
A. Pejovic
Замена
Петар Станич ️️️️➡️️ Милан Радин
67'
Пенальти не реализован Марко Лазетич
56'
55'
Красная карточка
Душан Цветинович
Замена
Александар Чиркович ️️️️➡️️ Đorđe Gordić
52'
35'
Желтая карточка
Milan Joksimović
Желтая карточка
Велько Илич
29'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1! A. Pejovic
ГОЛ с пенальти! 1:0! Ифет Дьяковац
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
ВР
30
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
18
Михайло Баньяц
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
35
Ифет Дьяковац
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
12
Milan Joksimović
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
77
Uros Ljubomirac
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
22
Ognjen Krsmanović
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
28
A. Pejovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
8
Janko Tumbasević
(К) ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
14
Петар Станич
АП
10
Александар Чиркович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
Младост
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
10
Petar Bojić
ЦФ
31
Ognjen Alempijević
ЦФ
3-4-1-2
12
Илич
30
Петрович
25
Джорджевич
4
Крстич
18
Баньяц
24
35
Дьяковац
7
Радин
27
Пантович
5
9
Лазетич
3-3-1-3
1
Стаменкович
12
40
Цветинович
30
77
25
22
33
Удовичич
8
72
28
7
Радин
14
Станич
14
Станич
7
Радин
24
10
Чиркович
10
Чиркович
24
35
35
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Младост
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
10
Petar Bojić
ЦФ
31
Ognjen Alempijević
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
Остались в запасе
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
10
Petar Bojić
ЦФ
31
Ognjen Alempijević
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Младост
1
1
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
13
Офсайды
4
3
Количество передач
656
208
Сейвы
2
7
Точность передач %
89
62
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Показать полную статистику
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+