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Чукарички
Текстилак
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
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Последние матчи
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Чукарички
Текстилак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Текстилак
2 : 1
24.08.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 5 тур
Текстилак
1 : 1
17.08.2024
Единство

Чукарички - Текстилак: обзор матча 30 августа 2024

Чукарички
30.08.2024, пятница, 21:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
3 : 0
Матч завершен
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Текстилак
31' N. Milojević
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чукарички - Текстилак
Матч завершен
74'
Замена
Мильян Скрбич ️️️️➡️️ Nikola Kodžić
Замена
Вукашин Йованович ️️️️➡️️ Viktor Rogan
72'
Замена
Урош Кабич ️️️️➡️️ Đorđe Ivanović
72'
66'
Замена
Stefan Stojanović ️️️️➡️️ Miljan Drinčić
62'
Желтая карточка
Ivan Davidović
Замена
Lazar Tufegdžić ️️️️➡️️ Nemanja Milojević
59'
ГОЛ! 1:0! Nemanja Milojević
Пас отдал Mello Vinicius
31'
22'
Желтая карточка
Branimir Jočić
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
10
Đorđe Ivanović
ЦП
2
Viktor Rogan
ЦФ
79
Mello Vinicius
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
6
Miladin Stevanović
ЦФ
5
Marko Docić
(К) ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Текстилак
12
Bojan Brać
ВР
30
Milan Jezdimirović
ЦЗ
5
Nikola Marjanović
(К) ЦЗ
27
Nemanja Kojčić
ЦП
14
Leontije Vasić
ЦП
20
Branimir Jočić
ЦП
17
Miloš Zekić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
13
Dejan Đurić
ЦП
8
Stefan Savija
ЦФ
22
Ivan Davidović
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
42
Emmanuel Dzigbah
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
70
Урош Кабич
ПВ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Текстилак
1
Miljan Drinčić
ВР
6
Dejan Stanković
ЦЗ
15
Filip Sredojević
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
24
Nikola Skrobonja
ЦП
23
Luka Serdar
ЦП
19
Obeng Regan
ЦП
7
Milan Marčić
ЦП
10
Stefan Stojanović
ЦФ
33
Miljan Ilić
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
2-2-5
12
3
30
8
10
14
5
6
90
79
2-5-1-2
12
30
5
14
17
29
13
20
27
22
8
2
18
Йованович
18
Йованович
2
8
7
7
8
10
70
Кабич
70
Кабич
10
1
1
10
10
29
25
Скрбич
25
Скрбич
29
Остались в запасе
Чукарички
Текстилак
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
42
Emmanuel Dzigbah
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
6
Dejan Stanković
ЦЗ
15
Filip Sredojević
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
24
Nikola Skrobonja
ЦП
23
Luka Serdar
ЦП
19
Obeng Regan
ЦП
7
Milan Marčić
ЦП
33
Miljan Ilić
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
42
Emmanuel Dzigbah
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Остались в запасе
6
Dejan Stanković
ЦЗ
15
Filip Sredojević
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
24
Nikola Skrobonja
ЦП
23
Luka Serdar
ЦП
19
Obeng Regan
ЦП
7
Milan Marčić
ЦП
33
Miljan Ilić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Статистика матча Чукарички - Текстилак
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
19
Офсайды
4
4
Количество передач
344
426
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
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Сербия. Суперлига
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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