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Младост
Чукарички
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
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Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 5 тур
Нови Пазар
0 : 1
17.08.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички

Младост - Чукарички: обзор матча 23 августа 2024

Младост
23.08.2024, пятница, 22:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Матч завершен
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Чукарички
35' U. Ljubomirac
90+1' U. Ljubomirac
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Младост - Чукарички
Матч завершен
Замена
P. Friday (pen.) ️️️️➡️️ Uros Ljubomirac
90' +4
ГОЛ! 2:0! Uros Ljubomirac
Пас отдал Ognjen Krsmanović
90' +1
87'
Замена
Mitar Ergelaš ️️️️➡️️ Милош Цветкович
Замена
Nikola Leković ️️️️➡️️ Janko Tumbasević
84'
Желтая карточка
F. Zunic
72'
Желтая карточка
A. Pejovic
49'
46'
Замена
Урош Кабич ️️️️➡️️ Маринос Ционис
Желтая карточка
Uros Ljubomirac
38'
ГОЛ! 1:0! Uros Ljubomirac
Пас отдал A. Pejovic
35'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Uros Ljubomirac
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
22
Ognjen Krsmanović
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
28
A. Pejovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
8
Janko Tumbasević
(К) ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
27
Милош Цветкович
ПЗ
10
Đorđe Ivanović
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
6
Miladin Stevanović
ЦФ
5
Marko Docić
(К) ЦФ
79
Mello Vinicius
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Младост
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
10
Petar Bojić
ЦФ
31
Ognjen Alempijević
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
22
Mitar Ergelaš
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
42
Emmanuel Dzigbah
ЦП
70
Урош Кабич
ПВ
11
Godswill Vadze
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
3-3-1-3
1
Стаменкович
30
12
40
Цветинович
77
25
22
33
Удовичич
8
7
28
3-1-5
12
27
Цветкович
18
Йованович
3
10
90
14
79
5
6
8
35
35
8
77
45
45
77
27
Цветкович
22
22
27
Цветкович
21
Ционис
70
Кабич
70
Кабич
21
Ционис
Остались в запасе
Младост
Чукарички
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
10
Petar Bojić
ЦФ
31
Ognjen Alempijević
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
42
Emmanuel Dzigbah
ЦП
11
Godswill Vadze
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
10
Petar Bojić
ЦФ
31
Ognjen Alempijević
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
42
Emmanuel Dzigbah
ЦП
11
Godswill Vadze
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Младост - Чукарички
3
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
31
69
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
19
9
Количество передач
262
587
Сейвы
5
2
Точность передач %
65
85
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
2
7
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- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
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- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
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ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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- : -
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- : -
05.10.2024
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