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ОФК
Раднички 1923
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
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ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
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Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
ОФК
3 : 5
25.08.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда

ОФК - Раднички 1923: обзор матча 25 августа 2024

ОФК
25.08.2024, воскресенье, 20:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
3 : 5
Матч завершен
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Раднички 1923
7' A. Cvetković
44' A. Paločević
61' A. Kahvić
10' Б. Сербечич
28' Д. Ортис
55' E.
71' K. Bevis
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФК - Раднички 1923
Матч завершен
Желтая карточка
Самуэль Овусу
89'
Замена
Miljan Momcilovic ️️️️➡️️ Stefan Obradović
84'
80'
Замена
Darly Nlandu ️️️️➡️️ M. Ristic
Замена
Uroš Lazić ️️️️➡️️ Марко Гобельич
77'
71'
ГОЛ! 3:4! Kilian Bevis
Пас отдал Мехмед Чосич
68'
Желтая карточка
Evandro
Желтая карточка
Stefan Obradović
64'
ГОЛ! 3:3! Aleksandar Kahvić
61'
Замена
Gleofilo Vlijter ️️️️➡️️ Slobodan Stanojlović
58'
55'
ГОЛ! 2:3! Evandro
53'
Замена
Evandro ️️️️➡️️ Дилан Ортис
Замена
Самуэль Овусу ️️️️➡️️ Эбенезер Аннан
46'
ГОЛ! 2:2! Aleksandar Paločević
Пас отдал Aleksa Cvetković
44'
28'
ГОЛ! 1:2! Дилан Ортис
10'
ГОЛ! 1:1! Бесим Сербечич
ГОЛ! 1:0! Aleksa Cvetković
Пас отдал Slobodan Stanojlović
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФК
1
Balša Popović
ВР
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
45
Aleksej Vukičević
ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Раднички 1923
1
Марко Милошевич
ВР
5
Бесим Сербечич
ЦЗ
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
50
Tomislav Dadić
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
27
M. Ristic
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
30
Милан Алексич
ЦФ
9
Дилан Ортис
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
15
Milan Mitrović
(К) ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
ОФК
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
21
Uroš Lazić
ЦП
23
Novak Gojkov
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Раднички 1923
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
77
Alpha Turay
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
41
Darly Nlandu
ЦФ
11
Evandro
ЦФ
22
Miloš Rošević
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
3-3-2-2
1
45
73
Аннан
63
77
Гобельич
3
Аддо
15
26
8
18
17
4-2-4
1
Милошевич
8
Чосич
99
50
5
Сербечич
27
10
15
44
9
Ортис
30
Алексич
63
14
14
63
77
Гобельич
21
21
77
Гобельич
73
Аннан
37
Овусу
37
Овусу
73
Аннан
17
39
39
17
27
41
41
27
9
Ортис
11
11
9
Ортис
Остались в запасе
ОФК
Раднички 1923
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
77
Alpha Turay
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
22
Miloš Rošević
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Остались в запасе
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Остались в запасе
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
77
Alpha Turay
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
22
Miloš Rošević
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Главный тренер
Деян Йоксимович
Статистика матча ОФК - Раднички 1923
2
1
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
22
Количество передач
359
369
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
10
7
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Войводина
- : -
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- : -
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
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- : -
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