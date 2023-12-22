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Единство
ИМТ Белград
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
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4 : 3
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1 : 1
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4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
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Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
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2 : 0
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ИМТ Белград
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ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички

Единство - ИМТ Белград: обзор матча 24 августа 2024

Единство
24.08.2024, суббота, 22:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
2 : 3
Матч завершен
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ИМТ Белград
17' V. Damjanić
58' D. Aćimović
8' Y. Court (П)
27' N. Krstić
38' N. Krstić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Единство - ИМТ Белград
Матч завершен
90'
Замена
Veljko Kijevčanin ️️️️➡️️ Александар Лутовац
79'
Желтая карточка
Vladimir Radočaj
77'
Замена
Vladimir Radočaj ️️️️➡️️ Никола Терзич
Замена
Йован Стоянович ️️️️➡️️ Igor Milanović
73'
Замена
Uroš Stevančević ️️️️➡️️ Stefan Golubović
73'
Желтая карточка
Aleksandar Popovic
66'
63'
Желтая карточка
Александар Лутовац
ГОЛ! 2:3! Dimitrije Aćimović
Пас отдал Nemanja Doderović
58'
Замена
Aleksandar Popovic ️️️️➡️️ Юлиан Кристофферсен
56'
Замена
Ognjen Dimitrić ️️️️➡️️ Stefan Denić
55'
Замена
Igor Milanović ️️️️➡️️ Ибрагим Каргбо
46'
38'
ГОЛ! 1:3! Nikola Krstić
Пас отдал Александар Лутовац
27'
ГОЛ! 1:2! Nikola Krstić
Красная карточка
Marko Mitrovic
19'
ГОЛ! 1:1! Viktor Damjanić
Пас отдал Marko Mitrovic
17'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Y. Court
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Единство
88
Vukašin Jovanović
ВР
77
Stefan Golubović
ЦЗ
26
Dimitrije Aćimović
ЦЗ
10
Danilo Miladinović
ЦП
5
Viktor Damjanić
ЦП
70
Marko Mitrovic
ЦП
28
Tomas Pérez
ЦФ
20
Stefan Denić
ЦФ
14
Ибрагим Каргбо
ЦФ
11
Nemanja Doderović
(К) ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
ИМТ Белград
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
4
Antoine Batisse
ЦЗ
15
Siniša Popović
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
25
Nikola Krstić
(К) ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Единство
1
Ivan Jovanović
ВР
99
Mišo Dubljanić
ВР
4
Luka Radivojević
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
40
Edrissa Ceesay
ЦЗ
55
Ognjen Dimitrić
ЦП
18
Strahinja Rakić
ЦП
15
Йован Стоянович
АП
19
Branislav Runjajić
ЦФ
9
Igor Milanović
ЦФ
27
Uroš Stevančević
ЦФ
ИМТ Белград
5
Nikola Glišić
ЦЗ
21
Luka Krstović
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
2-3-5
88
77
26
10
5
70
20
12
Кристофферсен
11
14
Каргбо
28
3-2-2-4
3
4
15
8
16
24
Терзич
11
Лутовац
25
33
6
35
12
Кристофферсен
29
29
12
Кристофферсен
20
55
55
20
15
Стоянович
15
Стоянович
14
Каргбо
9
9
14
Каргбо
77
27
27
77
24
Терзич
27
27
24
Терзич
11
Лутовац
29
29
11
Лутовац
Остались в запасе
Единство
ИМТ Белград
1
Ivan Jovanović
ВР
99
Mišo Dubljanić
ВР
4
Luka Radivojević
ЦЗ
40
Edrissa Ceesay
ЦЗ
18
Strahinja Rakić
ЦП
19
Branislav Runjajić
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
5
Nikola Glišić
ЦЗ
21
Luka Krstović
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
1
Ivan Jovanović
ВР
99
Mišo Dubljanić
ВР
4
Luka Radivojević
ЦЗ
40
Edrissa Ceesay
ЦЗ
18
Strahinja Rakić
ЦП
19
Branislav Runjajić
ЦФ
Остались в запасе
5
Nikola Glišić
ЦЗ
21
Luka Krstović
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Единство - ИМТ Белград
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
20
Офсайды
1
1
Количество передач
271
506
Сейвы
4
2
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
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- : -
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- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
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- : -
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