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Железничар
ИМТ Белград
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
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Железничар
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички

Железничар - ИМТ Белград: обзор матча 18 августа 2024

Железничар
18.08.2024, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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ИМТ Белград
41' N. Krstić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Железничар - ИМТ Белград
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Veljko Kijevčanin
Замена
David Ivić ️️️️➡️️ Francis Ezeh
88'
Желтая карточка
Stefan Cvetković
86'
80'
Замена
Luka Luković ️️️️➡️️ Y. Court
71'
Замена
Nikola Glišić ️️️️➡️️ Никола Терзич
60'
Замена
Vladimir Radočaj ️️️️➡️️ Alen Stevanović
Желтая карточка
Nemanja Vidojević
57'
Замена
Stefan Cvetković ️️️️➡️️ Anthony Lokosa
51'
41'
ГОЛ! 0:1! Nikola Krstić
Желтая карточка
Branislav Knežević
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
1
Зоран Попович
ВР
6
Mirko Milikić
ЦЗ
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
21
Branislav Knežević
ЦП
10
Dario Grgić
ЦП
9
Лазар Романич
(К) ЛВ
16
Matija Mitrović
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
ИМТ Белград
15
Siniša Popović
ЦЗ
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
4
Antoine Batisse
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
11
Александар Лутовац
ПВ
25
Nikola Krstić
(К) ЦФ
10
Alen Stevanović
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Железничар
24
Filip Nović
ВР
4
Božidar Blagojević
ЦЗ
7
Marko Ćurić
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
49
David Ivić
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
ИМТ Белград
5
Nikola Glišić
ЦЗ
21
Luka Krstović
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
3-2-1-4
1
Попович
6
5
23
21
10
9
Романич
16
12
15
29
3-2-2-4
15
3
4
8
16
11
Лутовац
24
Терзич
6
33
10
25
29
11
11
29
15
49
49
15
24
Терзич
5
5
24
Терзич
10
27
27
10
6
7
7
6
Остались в запасе
Железничар
ИМТ Белград
24
Filip Nović
ВР
4
Božidar Blagojević
ЦЗ
7
Marko Ćurić
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
21
Luka Krstović
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
24
Filip Nović
ВР
4
Božidar Blagojević
ЦЗ
7
Marko Ćurić
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
Остались в запасе
21
Luka Krstović
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Железничар - ИМТ Белград
3
1
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
22
Офсайды
3
2
Количество передач
395
450
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
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- : -
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Войводина
- : -
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- : -
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
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ТСЦ Бачка Топола
- : -
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- : -
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