Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ТСЦ Бачка Топола
ОФК
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Больше новостей
Последние матчи
Все
ТСЦ Бачка Топола
ОФК
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
ОФК
3 : 5
25.08.2024
Раднички 1923

ТСЦ Бачка Топола - ОФК: обзор матча 16 августа 2024

ТСЦ Бачка Топола
16.08.2024, пятница, 19:55
Сербия. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ОФК
16' A. Kahvić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ТСЦ Бачка Топола - ОФК
Матч завершен
90' +1
Вторая желтая
Никола Митуликич
Желтая карточка
Петар Станич
87'
86'
Замена
Miljan Momcilovic ️️️️➡️️ Aleksandar Paločević
79'
Желтая карточка
Никола Митуликич
Замена
Бенче Шош ️️️️➡️️ Неманья Петрович
75'
75'
Замена
Самуэль Овусу ️️️️➡️️ Aleksandar Kahvić
75'
Замена
Gleofilo Vlijter ️️️️➡️️ Aleksa Cvetković
71'
Желтая карточка
Slobodan Stanojlović
71'
Замена
Никола Митуликич ️️️️➡️️ Slobodan Stanojlović
Замена
Петар Станич ️️️️➡️️ Михайло Баньяц
70'
Замена
Иван Милосавлевич ️️️️➡️️ Саша Йованович
70'
Желтая карточка
Саша Йованович
63'
Замена
Марко Лазетич ️️️️➡️️ Александар Чиркович
46'
Замена
Йован Влалукин ️️️️➡️️ Stefan Jovanović
46'
16'
ГОЛ! 0:1! Aleksandar Kahvić
Пас отдал Aleksa Cvetković
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
ВР
30
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Дьяковац
ЦП
18
Михайло Баньяц
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Александар Чиркович
ЛВ
8
Саша Йованович
ПВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
ОФК
1
Balša Popović
ВР
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
45
Aleksej Vukičević
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
21
Uroš Lazić
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
37
Милош Вулич
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
14
Петар Станич
АП
88
Бенче Шош
ЛВ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
9
Марко Лазетич
ЦФ
ОФК
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
37
Самуэль Овусу
ПВ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
4-3-3
12
Илич
30
Петрович
31
Цапан
25
Джорджевич
22
7
Радин
35
Дьяковац
18
Баньяц
10
Чиркович
27
Пантович
8
Йованович
4-1-3-2
1
15
63
45
73
Аннан
3
Аддо
21
26
8
18
17
22
77
Влалукин
77
Влалукин
22
8
Йованович
11
Милосавлевич
11
Милосавлевич
8
Йованович
18
Баньяц
14
Станич
14
Станич
18
Баньяц
30
Петрович
88
Шош
88
Шош
30
Петрович
10
Чиркович
9
Лазетич
9
Лазетич
10
Чиркович
26
14
14
26
17
11
Митуликич
11
Митуликич
17
18
37
Овусу
37
Овусу
18
8
39
39
8
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
ОФК
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
37
Милош Вулич
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
37
Милош Вулич
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Остались в запасе
93
Nikola Simonović
ВР
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Шимо Крунич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - ОФК
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
17
Офсайды
1
2
Количество передач
516
241
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Показать полную статистику
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+