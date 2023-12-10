ТСЦ Бачка Топола

Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист