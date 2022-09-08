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Чукарички
Црвена Звезда
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
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Все
Чукарички
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда

Чукарички - Црвена Звезда: обзор матча 15 августа 2024

Чукарички
15.08.2024, четверг, 21:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
1 : 4
Матч завершен
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Црвена Звезда
69' M. Vinicius
15' П. Олаинка
17' П. Олаинка
89' Л. Илич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чукарички - Црвена Звезда
Матч завершен
89'
ГОЛ! 1:3! Лука Илич
Замена
Emmanuel Dzigbah ️️️️➡️️ Hamady Diop
85'
81'
Замена
Лука Илич ️️️️➡️️ Мирко Иванич
ГОЛ! 1:2! Mello Vinicius
69'
64'
Замена
Милан Родич ️️️️➡️️ Хосе Луис Родригес
Замена
Godswill Vadze ️️️️➡️️ Lazar Tufegdžić
46'
46'
Замена
Милсон ️️️️➡️️ Петер Олаинка
Желтая карточка
Đorđe Ivanović
27'
Желтая карточка
Hamady Diop
26'
17'
ГОЛ! 0:2! Петер Олаинка
Пас отдал Хван Ин Бом
15'
ГОЛ! 0:1! Петер Олаинка
Пас отдал Хосе Луис Родригес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
3
Hamady Diop
ЦЗ
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
10
Đorđe Ivanović
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
6
Miladin Stevanović
ЦФ
5
Marko Docić
(К) ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Црвена Звезда
1
Марко Илич
ВР
5
Урош Спайич
(К) ЦЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
19
Хосе Луис Родригес
ЛП
4
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Петер Олаинка
ЛВ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
42
Emmanuel Dzigbah
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
22
Mitar Ergelaš
ЦП
90
Uroš Miladinović
ЦФ
79
Mello Vinicius
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Црвена Звезда
77
Ivan Guteša
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Неманья Стойич
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Далсью
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
32
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
27
Милсон
ЛВ
2-2-5
1
18
Йованович
3
7
10
5
14
91
2
6
4-2-2-2
1
Илич
66
Соль
5
Спайич
24
Джига
70
Мимович
4
Ин Бом
19
Родригес
4
Иванич
14
Олаинка
21
Элшник
17
Дуарте
3
42
42
3
7
11
11
7
19
Родригес
23
Родич
23
Родич
19
Родригес
4
Иванич
32
Илич
32
Илич
4
Иванич
14
Олаинка
27
Милсон
27
Милсон
14
Олаинка
Остались в запасе
Чукарички
Црвена Звезда
12
Lazar Kaličanin
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
22
Mitar Ergelaš
ЦП
90
Uroš Miladinović
ЦФ
79
Mello Vinicius
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
77
Ivan Guteša
ВР
18
Неманья Стойич
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Далсью
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
12
Lazar Kaličanin
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
22
Mitar Ergelaš
ЦП
90
Uroš Miladinović
ЦФ
79
Mello Vinicius
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Остались в запасе
77
Ivan Guteša
ВР
18
Неманья Стойич
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Далсью
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Чукарички - Црвена Звезда
2
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
24
8
Количество передач
325
490
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
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- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
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Напредак
- : -
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- : -
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