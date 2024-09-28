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Црвена Звезда
Нови Пазар
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
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Црвена Звезда
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Нови Пазар
3 : 1
31.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
Текстилак
2 : 1
24.08.2024
Нови Пазар

Црвена Звезда - Нови Пазар: обзор матча 10 августа 2024

Црвена Звезда
10.08.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
4 : 0
Матч завершен
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Нови Пазар
9' Е. Соль
60' Б. Дуарте
80' Т. Элшник
86' Х. Луис Родригес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Црвена Звезда - Нови Пазар
Матч завершен
ГОЛ! 4:0! Хосе Луис Родригес
Пас отдал Петер Олаинка
86'
Замена
Лука Илич ️️️️➡️️ Мирко Иванич
85'
Желтая карточка
Огнен Мимович
81'
ГОЛ! 3:0! Тими Элшник
Пас отдал Бруно Дуарте
80'
75'
Замена
Ivan Lakićević ️️️️➡️️ Dragan Bojat
75'
Замена
Viktor Živojinović ️️️️➡️️ Rodney Antwi
Замена
Петер Олаинка ️️️️➡️️ Милсон
65'
64'
Замена
Aleksandar Mesarović ️️️️➡️️ Сеад Исламович
60'
Желтая карточка
Сеад Исламович
ГОЛ! 2:0! Бруно Дуарте
Пас отдал Хосе Луис Родригес
60'
18'
Желтая карточка
Filip Bačkulja
ГОЛ! 1:0! Ен-Во Соль
9'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
1
Марко Илич
ВР
18
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Урош Спайич
(К) ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
4
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
73
Егор Пруцев
АП
27
Милсон
ЛВ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Нови Пазар
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Filip Bačkulja
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
22
Адем Льяич
(К) АП
71
Filip Pajović
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Црвена Звезда
77
Ivan Guteša
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
19
Хосе Луис Родригес
ЛП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
22
Далсью
ЦП
32
Лука Илич
АП
14
Петер Олаинка
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
Нови Пазар
25
Ajia Yakub
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
29
Darko Isailović
ЦЗ
6
Toheeb Dare Bamigboye
ЦЗ
9
Aleksandar Mesarović
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Lazar Zličić
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
4-1-3-2
1
Илич
18
Стойич
5
Спайич
25
Лекович
66
Соль
4
Ин Бом
27
Милсон
73
Пруцев
4
Иванич
21
Элшник
17
Дуарте
3-3-1-4
15
4
3
Милетич
27
2
8
Исламович
22
Льяич
13
77
16
71
4
Иванич
32
Илич
32
Илич
4
Иванич
27
Милсон
14
Олаинка
14
Олаинка
27
Милсон
2
33
33
2
8
Исламович
9
9
8
Исламович
77
7
7
77
Остались в запасе
Црвена Звезда
Нови Пазар
77
Ivan Guteša
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
19
Хосе Луис Родригес
ЛП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
22
Далсью
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
25
Ajia Yakub
ВР
29
Darko Isailović
ЦЗ
6
Toheeb Dare Bamigboye
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Lazar Zličić
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
77
Ivan Guteša
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
19
Хосе Луис Родригес
ЛП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
22
Далсью
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
25
Ajia Yakub
ВР
29
Darko Isailović
ЦЗ
6
Toheeb Dare Bamigboye
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Lazar Zličić
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Црвена Звезда - Нови Пазар
1
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
10
15
Офсайды
1
1
Количество передач
540
314
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
11
4
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- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
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Сербия. Суперлига, 11 тур
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- : -
05.10.2024
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- : -
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