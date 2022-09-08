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ОФК
Чукарички
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
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Чукарички
1 : 2
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
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1 : 2
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Текстилак
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Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички

ОФК - Чукарички: обзор матча 09 августа 2024

ОФК
09.08.2024, пятница, 19:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Чукарички
55' A. Kahvić
11' M. Vinicius
90+6' M. Docić (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФК - Чукарички
Матч завершен
90' +9
Желтая карточка
Милош Цветкович
90' +6
ГОЛ с пенальти! 1:2! Marko Docić
90' +1
Замена
Урош Кабич ️️️️➡️️ Đorđe Ivanović
Замена
S. Markovic ️️️️➡️️ Aleksandar Paločević
84'
Замена
Miljan Momcilovic ️️️️➡️️ Эдмунд Аддо
84'
Замена
Filip Halabrin ️️️️➡️️ Никола Митуликич
79'
Замена
Gleofilo Vlijter ️️️️➡️️ Slobodan Stanojlović
70'
ГОЛ! 1:1! Aleksandar Kahvić
Пас отдал Slobodan Stanojlović
55'
Пенальти не реализован Aleksandar Kahvić
47'
46'
Замена
Маринос Ционис ️️️️➡️️ Lazar Tufegdžić
11'
ГОЛ! 0:1! Mello Vinicius
Пас отдал Lazar Tufegdžić
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФК
1
Balša Popović
ВР
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
45
Aleksej Vukičević
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
27
Милош Цветкович
ПЗ
10
Đorđe Ivanović
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
14
Stefan Kovač
ЦФ
6
Miladin Stevanović
ЦФ
5
Marko Docić
(К) ЦФ
79
Mello Vinicius
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
ОФК
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
14
Miljan Momcilovic
ЦП
88
Filip Halabrin
ЦП
23
Novak Gojkov
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
19
Vasilije Grbović
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
3
Hamady Diop
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
70
Урош Кабич
ПВ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
3-3-1-1-2
1
73
Аннан
45
13
77
Гобельич
3
Аддо
15
26
11
Митуликич
17
18
2-3-5
12
27
Цветкович
18
Йованович
10
24
Станкович
7
14
14
79
5
6
3
Аддо
14
14
3
Аддо
11
Митуликич
88
88
11
Митуликич
17
39
39
17
26
10
10
26
10
70
Кабич
70
Кабич
10
7
21
Ционис
21
Ционис
7
Остались в запасе
ОФК
Чукарички
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
23
Novak Gojkov
ЦП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
19
Vasilije Grbović
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
3
Hamady Diop
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
90
Uroš Miladinović
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
23
Novak Gojkov
ЦП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
19
Vasilije Grbović
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
3
Hamady Diop
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
90
Uroš Miladinović
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча ОФК - Чукарички
1
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
9
Офсайды
0
3
Количество передач
356
483
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
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- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
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ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
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- : -
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- : -
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