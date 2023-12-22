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ИМТ Белград
Партизан
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
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0
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24 сентября, 00:24
1
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0
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14 декабря 2023, 19:25
0
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
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25.08.2024
Партизан

ИМТ Белград - Партизан: обзор матча 11 августа 2024

ИМТ Белград
11.08.2024, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
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Партизан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ИМТ Белград - Партизан
Матч завершен
Замена
Marko Jevtić ️️️️➡️️ Александар Лутовац
90' +6
90'
Желтая карточка
Бибрас Натхо
Замена
Vladimir Radočaj ️️️️➡️️ Никола Терзич
78'
Замена
Luka Luković ️️️️➡️️ Alen Stevanović
77'
62'
Замена
Неманья Николич ️️️️➡️️ Гаяс Жахид
46'
Замена
Зубайру Ибрахим ️️️️➡️️ Joao Grimaldo
46'
Замена
Марио Юрчевич ️️️️➡️️ Никола Антич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
4
Antoine Batisse
ЦЗ
15
Siniša Popović
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
25
Nikola Krstić
(К) ЦФ
10
Alen Stevanović
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Светозар Маркович
(К) ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Леонард Овусу
ЦП
29
Гаяс Жахид
ЦП
43
Неманья Трифунович
ЛВ
9
Джордже Йованович
ЦФ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
ИМТ Белград
5
Nikola Glišić
ЦЗ
14
Marko Jevtić
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
21
Luka Krstović
ЦП
17
Željko Arsić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
33
Кервин Арриага
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
26
Александар Филипович
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
7
Ксандер Северина
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
3-2-2-4
3
4
15
8
16
11
Лутовац
24
Терзич
25
6
33
10
4-3-1-2
1
Йованович
24
18
Муякич
3
Маркович
5
Антич
10
Натхо
16
Овусу
29
Жахид
43
Трифунович
20
9
Йованович
11
Лутовац
14
14
11
Лутовац
24
Терзич
27
27
24
Терзич
10
7
7
10
5
Антич
4
Юрчевич
4
Юрчевич
5
Антич
20
39
Ибрахим
39
Ибрахим
20
29
Жахид
23
Николич
23
Николич
29
Жахид
Остались в запасе
ИМТ Белград
Партизан
5
Nikola Glišić
ЦЗ
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
21
Luka Krstović
ЦП
17
Željko Arsić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
85
Неманья Стеванович
ВР
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
33
Кервин Арриага
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
26
Александар Филипович
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
7
Ксандер Северина
ПВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
5
Nikola Glišić
ЦЗ
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
21
Luka Krstović
ЦП
17
Željko Arsić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
33
Кервин Арриага
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
26
Александар Филипович
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
7
Ксандер Северина
ПВ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча ИМТ Белград - Партизан
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
14
Офсайды
2
2
Количество передач
360
577
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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- : -
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- : -
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