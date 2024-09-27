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Единство
Железничар
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
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Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
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1 : 1
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар

Единство - Железничар: обзор матча 11 августа 2024

Единство
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Железничар
37' B. Knežević
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Единство - Железничар
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Stefan Cvetković
Красная карточка
Pablo Ferreira
90' +2
74'
Замена
Uroš Stojanović ️️️️➡️️ Неманья Милунович
73'
Замена
Stefan Cvetković ️️️️➡️️ Francis Ezeh
Замена
Stefan Denić ️️️️➡️️ Viktor Damjanić
70'
Замена
Marko Mitrovic ️️️️➡️️ Danilo Miladinović
70'
Замена
Aleksandar Popovic ️️️️➡️️ Luka Radivojević
62'
62'
Замена
A. Razak Yusif ️️️️➡️️ Bojan Balaz
Замена
Ибрагим Каргбо ️️️️➡️️ Igor Milanović
46'
Замена
Tomas Pérez ️️️️➡️️ Юлиан Кристофферсен
46'
Желтая карточка
Stefan Golubović
43'
42'
Желтая карточка
Bojan Balaz
Желтая карточка
Ognjen Dimitrić
40'
37'
ГОЛ! 0:1! Branislav Knežević
Пас отдал Неманья Милунович
Желтая карточка
Danilo Miladinović
36'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Единство
88
Vukašin Jovanović
ВР
40
Edrissa Ceesay
ЦЗ
4
Luka Radivojević
(К) ЦЗ
26
Dimitrije Aćimović
ЦЗ
77
Stefan Golubović
ЦЗ
55
Ognjen Dimitrić
ЦП
10
Danilo Miladinović
ЦП
8
Pablo Ferreira
ЦП
5
Viktor Damjanić
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
9
Igor Milanović
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
Железничар
1
Зоран Попович
(К) ВР
6
Mirko Milikić
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
21
Branislav Knežević
ЦП
7
Marko Ćurić
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
10
Dario Grgić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Единство
99
Mišo Dubljanić
ВР
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
33
Stefan Cimbaljević
ЦЗ
18
Strahinja Rakić
ЦП
70
Marko Mitrovic
ЦП
15
Йован Стоянович
АП
27
Uroš Stevančević
ЦФ
20
Stefan Denić
ЦФ
28
Tomas Pérez
ЦФ
14
Ибрагим Каргбо
ЦФ
17
Amir Saidov
ЦФ
Железничар
24
Filip Nović
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
4
Božidar Blagojević
ЦЗ
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
11
Stefan Cvetković
ЦП
37
Vlahović Miloš
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
49
David Ivić
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
16
Matija Mitrović
ЦФ
4-4-2
88
40
26
77
4
55
8
5
10
9
12
Кристофферсен
2-5-3
1
Попович
6
19
Милунович
21
17
33
10
7
15
29
26
4
29
29
4
10
70
70
10
5
20
20
5
12
Кристофферсен
28
28
12
Кристофферсен
9
14
Каргбо
14
Каргбо
9
19
Милунович
23
23
19
Милунович
15
11
11
15
26
12
12
26
Остались в запасе
Единство
Железничар
99
Mišo Dubljanić
ВР
33
Stefan Cimbaljević
ЦЗ
18
Strahinja Rakić
ЦП
15
Йован Стоянович
АП
27
Uroš Stevančević
ЦФ
17
Amir Saidov
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
24
Filip Nović
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
4
Božidar Blagojević
ЦЗ
37
Vlahović Miloš
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
49
David Ivić
ЦФ
16
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
99
Mišo Dubljanić
ВР
33
Stefan Cimbaljević
ЦЗ
18
Strahinja Rakić
ЦП
15
Йован Стоянович
АП
27
Uroš Stevančević
ЦФ
17
Amir Saidov
ЦФ
Остались в запасе
24
Filip Nović
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
4
Božidar Blagojević
ЦЗ
37
Vlahović Miloš
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
49
David Ivić
ЦФ
16
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Единство - Железничар
3
1
2
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
22
27
Офсайды
0
3
Количество передач
383
303
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
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- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
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- : -
29.09.2024
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