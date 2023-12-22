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Напредак
ИМТ Белград
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
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Последние матчи
Все
Напредак
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички

Напредак - ИМТ Белград: обзор матча 02 августа 2024

Напредак
02.08.2024, пятница, 21:00
Сербия. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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ИМТ Белград
90' M. Šarić
65' Н. Терзич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Напредак - ИМТ Белград
Матч завершен
ГОЛ! 1:1! Marko Šarić
90'
89'
Желтая карточка
Nikola Krstić
87'
Замена
Alen Stevanović ️️️️➡️️ Александар Лутовац
Замена
Miloš Milivojević ️️️️➡️️ Miloš Tošeski
77'
68'
Желтая карточка
Никола Терзич
65'
ГОЛ! 0:1! Никола Терзич
62'
Замена
Luka Luković ️️️️➡️️ Miloš Jović
Замена
Marko Šarić ️️️️➡️️ Nebojša Bastajić
60'
Замена
Saša Marjanović ️️️️➡️️ Nikola Karaklajić
60'
Замена
Dušan Stoiljković ️️️️➡️️ M. Obradovic
54'
46'
Замена
Никола Терзич ️️️️➡️️ Vladimir Radočaj
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
27
Dragan Čubra
ЦЗ
45
Jovan Marinković
ЦЗ
5
Стефан Букорац
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
77
Miloš Tošeski
ЦП
2
Mateja Bubanj
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
(К) ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
ИМТ Белград
15
Siniša Popović
ЦЗ
5
Nikola Glišić
(К) ЦЗ
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
4
Antoine Batisse
ЦЗ
8
Irfan Zulfić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
9
Miloš Jović
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
77
Stefan Miladinović
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Напредак
19
Miloje Preković
ВР
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
55
Михайло Петкович
ЛВ
8
F. Jovic
ЦФ
17
Miloš Milivojević
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
ИМТ Белград
14
Marko Jevtić
ЦП
21
Luka Krstović
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
24
Goran Vukliš
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
10
Alen Stevanović
ЦФ
17
Željko Arsić
ЦФ
2-4-4
1
27
45
5
Букорац
7
77
4
2
9
12
91
4-2-1-5
5
3
4
15
8
27
11
Лутовац
9
6
33
77
25
91
33
33
91
9
10
10
9
77
17
17
77
12
88
88
12
27
24
Терзич
24
Терзич
27
9
7
7
9
11
Лутовац
10
10
11
Лутовац
Остались в запасе
Напредак
ИМТ Белград
19
Miloje Preković
ВР
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
84
Jed Meerholz
ЦП
55
Михайло Петкович
ЛВ
8
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
14
Marko Jevtić
ЦП
21
Luka Krstović
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
17
Željko Arsić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
19
Miloje Preković
ВР
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
84
Jed Meerholz
ЦП
55
Михайло Петкович
ЛВ
8
F. Jovic
ЦФ
Остались в запасе
14
Marko Jevtić
ЦП
21
Luka Krstović
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
17
Željko Arsić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Напредак - ИМТ Белград
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
21
Офсайды
3
1
Количество передач
439
386
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Predrag Janjus, Serbia
Стадион:
Stadion FK Kolubara Lazarevac, Lazarevac
Сербия. Суперлига
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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