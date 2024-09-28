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Нови Пазар
ОФК
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
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Нови Пазар
ОФК
Сербия. Суперлига, 10 тур
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2 : 0
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
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Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Нови Пазар
3 : 1
31.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
Текстилак
2 : 1
24.08.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
ОФК
3 : 5
25.08.2024
Раднички 1923

Нови Пазар - ОФК: обзор матча 03 августа 2024

Нови Пазар
03.08.2024, суббота, 18:30
Сербия. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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ОФК
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нови Пазар - ОФК
Матч завершен
90' +3
Замена
Filip Halabrin ️️️️➡️️ Aleksa Cvetković
90' +2
Замена
Miljan Momcilovic ️️️️➡️️ Aleksandar Paločević
85'
Замена
Slobodan Stanojlović ️️️️➡️️ Aleksandar Kahvić
Замена
Jovan Mituljikić ️️️️➡️️ Semir Alić
80'
Замена
Aleksandar Kovacevic ️️️️➡️️ Сеад Исламович
80'
76'
Замена
Uroš Lazić ️️️️➡️️ Марко Гобельич
Замена
Viktor Živojinović ️️️️➡️️ Rodney Antwi
76'
Желтая карточка
Semir Alić
70'
37'
Желтая карточка
Aleksa Cvetković
13'
Желтая карточка
Nikola Vujadinović
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
15
Filip Bačkulja
ЦЗ
8
Сеад Исламович
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
22
Адем Льяич
(К) АП
16
Ejike Opara
ЦФ
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
71
Filip Pajović
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
ОФК
1
Balša Popović
ВР
45
Aleksej Vukičević
ЦЗ
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Нови Пазар
25
Ajia Yakub
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
29
Darko Isailović
ЦЗ
20
Jovan Mituljikić
ЦЗ
6
Toheeb Dare Bamigboye
ЦЗ
18
Lazar Zličić
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
9
Aleksandar Mesarović
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
ОФК
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
21
Uroš Lazić
ЦП
23
Novak Gojkov
ЦП
88
Filip Halabrin
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
3-3-1-4
3
Милетич
15
33
8
Исламович
27
5
22
Льяич
16
77
71
13
3-3-2-1-1
1
77
Гобельич
13
73
Аннан
45
3
Аддо
15
8
26
11
Митуликич
18
5
20
20
5
8
Исламович
21
21
8
Исламович
77
7
7
77
77
Гобельич
21
21
77
Гобельич
8
88
88
8
26
14
14
26
18
17
17
18
Остались в запасе
Нови Пазар
ОФК
25
Ajia Yakub
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
29
Darko Isailović
ЦЗ
6
Toheeb Dare Bamigboye
ЦЗ
18
Lazar Zličić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
9
Aleksandar Mesarović
ЦП
Главный тренер
Драган Аничич
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Остались в запасе
25
Ajia Yakub
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
29
Darko Isailović
ЦЗ
6
Toheeb Dare Bamigboye
ЦЗ
18
Lazar Zličić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
9
Aleksandar Mesarović
ЦП
Остались в запасе
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Novak Gojkov
ЦП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Шимо Крунич
Статистика матча Нови Пазар - ОФК
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
16
16
Офсайды
4
2
Количество передач
427
412
Сейвы
1
9
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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Сербия. Суперлига
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
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Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
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Сербия. Суперлига, 11 тур
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- : -
05.10.2024
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