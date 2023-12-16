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Црвена Звезда
Младост
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
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Црвена Звезда
Младост
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 5 тур
Нови Пазар
0 : 1
17.08.2024
Младост

Црвена Звезда - Младост: обзор матча 27 июля 2024

Црвена Звезда
27.07.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Младост
85' Б. Дуарте
90+1' Ш. Ндиайе
37' N. Ćirković
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Црвена Звезда - Младост
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Саша Стаменкович
ГОЛ! 2:1! Шериф Ндиайе
Пас отдал Бруно Дуарте
90' +1
ГОЛ! 1:1! Бруно Дуарте
85'
Замена
Каку Гуелор Канга ️️️️➡️️ Милан Родич
84'
68'
Желтая карточка
Nikola Andrić
68'
Красная карточка
Uros Ljubomirac
64'
Замена
F. Zunic ️️️️➡️️ Ognjen Krsmanović
47'
Желтая карточка
Nikola Ćirković
Замена
Срджан Мияилович ️️️️➡️️ Далсью
46'
Замена
Бруно Дуарте ️️️️➡️️ Хосе Луис Родригес
46'
Желтая карточка
Хван Ин Бом
37'
37'
ГОЛ! 0:1! Nikola Ćirković
33'
Желтая карточка
Janko Tumbasević
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
1
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Урош Спайич
(К) ЦЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
19
Хосе Луис Родригес
ЛП
4
Хван Ин Бом
ЦП
22
Далсью
ЦП
32
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
9
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
25
Jovan Ćirić
ЦП
77
Uros Ljubomirac
ЦП
22
Ognjen Krsmanović
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
28
A. Pejovic
ЦФ
8
Janko Tumbasević
(К) ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Црвена Звезда
77
Ivan Guteša
ВР
18
Неманья Стойич
ЦЗ
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
33
Срджан Мияилович
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
73
Егор Пруцев
АП
17
Бруно Дуарте
ЦФ
Младост
23
Zeljko Samčović
ВР
35
Nikola Leković
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
26
Sava Pribaković
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
10
Petar Bojić
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
4-3-2-1
1
Илич
23
Родич
5
Спайич
24
Джига
70
Мимович
19
Родригес
22
Далсью
4
Ин Бом
10
Катай
32
Илич
9
Ндиайе
2-3-1-4
1
Стаменкович
30
12
25
77
22
33
Удовичич
72
7
8
28
22
Далсью
33
Мияилович
33
Мияилович
22
Далсью
23
Родич
8
Канга
8
Канга
23
Родич
19
Родригес
17
Дуарте
17
Дуарте
19
Родригес
Остались в запасе
Црвена Звезда
Младост
77
Ivan Guteša
ВР
18
Неманья Стойич
ЦЗ
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
73
Егор Пруцев
АП
Главный тренер
Владан Милоевич
23
Zeljko Samčović
ВР
35
Nikola Leković
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
26
Sava Pribaković
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
10
Petar Bojić
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
77
Ivan Guteša
ВР
18
Неманья Стойич
ЦЗ
91
Lazar Jovanovic
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
73
Егор Пруцев
АП
Остались в запасе
23
Zeljko Samčović
ВР
35
Nikola Leković
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
26
Sava Pribaković
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
10
Petar Bojić
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Црвена Звезда - Младост
1
1
4
Всего ударов по воротам
37
5
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
19
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
4
Количество передач
630
224
Сейвы
1
11
Точность передач %
90
66
Удары мимо ворот
18
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
26
4
Удары из-за пределов штрафной
11
1
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- : -
29.09.2024
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Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
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- : -
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