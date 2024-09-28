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ОФК
Текстилак
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
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Текстилак
Сербия. Суперлига, 10 тур
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4 : 3
28.09.2024
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Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
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Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
ОФК
3 : 5
25.08.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
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Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Текстилак
2 : 1
24.08.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 5 тур
Текстилак
1 : 1
17.08.2024
Единство

ОФК - Текстилак: обзор матча 29 июля 2024

ОФК
29.07.2024, понедельник, 21:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Текстилак
5' A. Cvetković
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФК - Текстилак
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Prince Lucky Ukachukwu
84'
Замена
Jovan Dašić ️️️️➡️️ Miljan Drinčić
Замена
Uroš Lazić ️️️️➡️️ Марко Гобельич
79'
Замена
Nikola Vujadinović ️️️️➡️️ Aleksandar Paločević
79'
Замена
Filip Halabrin ️️️️➡️️ Miljan Momcilovic
73'
Замена
Dragan Stoisavljević ️️️️➡️️ Aleksandar Kahvić
73'
65'
Замена
Stefan Stojanović ️️️️➡️️ Milan Marčić
Замена
Никола Митуликич ️️️️➡️️ Slobodan Stanojlović
59'
46'
Замена
Nikola Kodžić ️️️️➡️️ Miljan Ilić
46'
Замена
Prince Lucky Ukachukwu ️️️️➡️️ Stefan Savija
ГОЛ! 1:0! Aleksa Cvetković
Пас отдал Марко Гобельич
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФК
1
Balša Popović
ВР
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
45
Aleksej Vukičević
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Текстилак
12
Bojan Brać
ВР
5
Nikola Marjanović
(К) ЦЗ
15
Filip Sredojević
ЦЗ
4
Marko Luković
ЦЗ
13
Dejan Đurić
ЦП
17
Miloš Zekić
ЦП
20
Branimir Jočić
ЦП
7
Milan Marčić
ЦП
33
Miljan Ilić
ЦФ
8
Stefan Savija
ЦФ
22
Ivan Davidović
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
ОФК
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
88
Filip Halabrin
ЦП
21
Uroš Lazić
ЦП
11
Никола Митуликич
ПВ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
69
Dragan Stoisavljević
ЦФ
Текстилак
1
Miljan Drinčić
ВР
6
Dejan Stanković
ЦЗ
30
Milan Jezdimirović
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
3
Veljko Dimković
ЦП
21
Aleksandar Stevanovic
ЦП
14
Leontije Vasić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
9
Prince Lucky Ukachukwu
ЦФ
10
Stefan Stojanović
ЦФ
18
Jovan Dašić
ЦФ
4-1-3-2
1
15
77
Гобельич
45
73
Аннан
3
Аддо
14
26
8
18
17
3-4-3
12
5
15
4
17
20
7
13
22
8
33
26
13
13
26
14
88
88
14
77
Гобельич
21
21
77
Гобельич
17
11
Митуликич
11
Митуликич
17
18
69
69
18
1
1
33
29
29
33
8
9
9
8
7
10
10
7
18
18
Остались в запасе
ОФК
Текстилак
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
6
Dejan Stanković
ЦЗ
30
Milan Jezdimirović
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
3
Veljko Dimković
ЦП
21
Aleksandar Stevanovic
ЦП
14
Leontije Vasić
ЦП
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Остались в запасе
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
20
Srđan Nikolić
ЦЗ
16
Kwadwo Opoku Ackah
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Остались в запасе
6
Dejan Stanković
ЦЗ
30
Milan Jezdimirović
ЦЗ
16
Ognjen Tripković
ЦЗ
3
Veljko Dimković
ЦП
21
Aleksandar Stevanovic
ЦП
14
Leontije Vasić
ЦП
Главный тренер
Шимо Крунич
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Статистика матча ОФК - Текстилак
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
18
Офсайды
2
1
Количество передач
397
417
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
2
7
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Сербия. Суперлига
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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