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Спартак
Чукарички
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
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26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
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Чукарички
2 : 1
21.09.2024
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2 : 2
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2 : 0
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2 : 0
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0 : 0
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2 : 0
17.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
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Нови Пазар
2 : 2
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23.08.2024
Чукарички

Спартак - Чукарички: обзор матча 28 июля 2024

Спартак
28.07.2024, воскресенье, 22:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Чукарички
81' M. Bogicevic
26' Đ. Ivanović
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спартак - Чукарички
Матч завершен
Желтая карточка
Andrej Todoroski
82'
ГОЛ! 1:1! Mihajlo Bogicevic
Пас отдал Andrej Todoroski
81'
81'
Замена
Mello Vinicius ️️️️➡️️ Đorđe Ivanović
Замена
Veljko Jocić ️️️️➡️️ Collins Atule
79'
76'
Желтая карточка
Вукашин Йованович
Желтая карточка
Марко Мияйлович
67'
Замена
Vojo Ubiparip ️️️️➡️️ Лука Биелович
56'
26'
ГОЛ! 0:1! Đorđe Ivanović
Пас отдал Marko Docić
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
15
Nemanja Ćalasan
(К) ЦЗ
3
Vladimir Vitorović
ЦЗ
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
20
Miloš Mijić
ЦП
11
Andrej Todoroski
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
19
Collins Atule
ЦФ
22
Jovan Lukić
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
27
Милош Цветкович
ПЗ
10
Đorđe Ivanović
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
14
Stefan Kovač
ЦФ
6
Miladin Stevanović
ЦФ
5
Marko Docić
(К) ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Спартак
12
Marin Dulić
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
24
Marko Kerkez
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
7
Veljko Jocić
ЦП
16
Danijel Kolarić
ЦП
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
79
Mello Vinicius
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
4-2-1-3
1
44
Мияйлович
3
4
15
20
11
10
Биелович
21
22
19
2-3-5
1
27
Цветкович
18
Йованович
10
24
Станкович
7
14
14
91
5
6
19
7
7
19
10
Биелович
14
14
10
Биелович
10
79
79
10
Остались в запасе
Спартак
Чукарички
12
Marin Dulić
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
24
Marko Kerkez
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
16
Danijel Kolarić
ЦП
18
David Dunđerski
ЦФ
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
2
Viktor Rogan
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
12
Marin Dulić
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
24
Marko Kerkez
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
16
Danijel Kolarić
ЦП
18
David Dunđerski
ЦФ
Остались в запасе
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
2
Viktor Rogan
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Спартак - Чукарички
2
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
2
Количество передач
316
558
Сейвы
4
1
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
8
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- : -
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
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