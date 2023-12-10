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Раднички
ТСЦ Бачка Топола
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
1 февраля 2022, 18:57
1
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
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ТСЦ Бачка Топола
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Войводина
3 : 3
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби

Раднички - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 28 июля 2024

Раднички
28.07.2024, воскресенье, 22:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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ТСЦ Бачка Топола
52' A. Stojanović
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Раднички - ТСЦ Бачка Топола
Матч завершен
Желтая карточка
Dimitrije Stevanović
90' +7
Желтая карточка
J. Nisic
90' +6
85'
Красная карточка
Милан Радин
85'
Замена
Иван Милосавлевич ️️️️➡️️ Александар Чиркович
Желтая карточка
Andreja Stojanović
77'
69'
Желтая карточка
Милош Вулич
68'
Замена
Милош Вулич ️️️️➡️️ Михайло Баньяц
Замена
J. Nisic ️️️️➡️️ Jin-ho Jo
58'
57'
Желтая карточка
Nemanja Jorgić
54'
Замена
Петар Станич ️️️️➡️️ Марко Лазетич
ГОЛ! 1:0! Andreja Stojanović
Пас отдал Jin-ho Jo
52'
36'
Желтая карточка
Марко Лазетич
Желтая карточка
Aleksandar Vojnović
36'
Желтая карточка
R. Bosic
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
1
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Mbouri Yamkam
(К) ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
6
Jin-ho Jo
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
8
Неманья Белакович
ЛВ
20
Filip Frei
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
7
R. Bosic
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
ВР
30
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
18
Михайло Баньяц
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Дьяковац
ЦП
10
Александар Чиркович
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Раднички
45
J. Nisic
ЦП
5
Thierry Etongou
ЦЗ
11
Стефан Чолович
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
37
Милош Вулич
ЦП
14
Петар Станич
АП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
2-3-1-4
1
3
44
6
24
21
8
Белакович
20
7
23
9
Стюарт
3-3-2-2
12
Илич
77
Влалукин
4
Крстич
30
Петрович
18
Баньяц
7
Радин
35
Дьяковац
10
Чиркович
27
Пантович
5
9
Лазетич
6
45
45
6
10
Чиркович
11
Милосавлевич
11
Милосавлевич
10
Чиркович
18
Баньяц
37
Вулич
37
Вулич
18
Баньяц
9
Лазетич
14
Станич
14
Станич
9
Лазетич
Остались в запасе
Раднички
ТСЦ Бачка Топола
5
Thierry Etongou
ЦЗ
11
Стефан Чолович
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
1
Никола Шимич
ВР
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
5
Thierry Etongou
ЦЗ
11
Стефан Чолович
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Раднички - ТСЦ Бачка Топола
5
1
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
25
15
Офсайды
1
1
Количество передач
337
338
Сейвы
1
6
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
14
6
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29.09.2024
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- : -
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- : -
02.10.2024
Нови Пазар
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ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
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- : -
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- : -
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