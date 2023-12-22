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ИМТ Белград
Раднички 1923
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
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2 : 0
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
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Раднички 1923
1 : 0
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0 : 3
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ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
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ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
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2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда

ИМТ Белград - Раднички 1923: обзор матча 18 сентября 2024

ИМТ Белград
18.09.2024, среда, 19:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
0 : 4
Матч завершен
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Раднички 1923
53' E. (П)
59' S. Radović
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ИМТ Белград - Раднички 1923
Матч завершен
Замена
Luka Krstović ️️️️➡️️ Y. Court
77'
72'
Замена
Лука Станковски ️️️️➡️️ M. Ristic
71'
Замена
Aleksa Janković ️️️️➡️️ Evandro
59'
ГОЛ! 0:2! Slaviša Radović
Пас отдал M. Ristic
Замена
M. Do Couto ️️️️➡️️ Alen Stevanović
57'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Evandro
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
4
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
15
Siniša Popović
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
10
Alen Stevanović
ЦФ
25
Nikola Krstić
(К) ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
17
U. Bonnet
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Раднички 1923
1
Марко Милошевич
ВР
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
5
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Matija Gluščević
ЦЗ
14
Slobodan Simović
(К) ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
27
M. Ristic
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Evandro
ЦФ
20
Slaviša Radović
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
ИМТ Белград
5
Nikola Glišić
ЦЗ
28
Mohammad Fazal
ЦЗ
70
M. Do Couto
ЦП
22
Milan Spremo
ЦП
21
Luka Krstović
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
Раднички 1923
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
30
Luka Milojević
ЦП
80
Лука Станковски
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
9
Дилан Ортис
ЦФ
41
Darly Nlandu
ЦФ
39
Aleksej Golijanin
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
3-1-1-5
4
3
15
16
11
Лутовац
25
17
33
6
10
3-2-2-3
1
Милошевич
5
Сербечич
7
14
8
Чосич
99
27
10
20
11
44
10
70
70
10
6
21
21
6
27
80
Станковски
80
Станковски
27
11
40
40
11
Остались в запасе
ИМТ Белград
Раднички 1923
5
Nikola Glišić
ЦЗ
28
Mohammad Fazal
ЦЗ
22
Milan Spremo
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
30
Luka Milojević
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
9
Дилан Ортис
ЦФ
41
Darly Nlandu
ЦФ
39
Aleksej Golijanin
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Остались в запасе
5
Nikola Glišić
ЦЗ
28
Mohammad Fazal
ЦЗ
22
Milan Spremo
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
Остались в запасе
81
Luka Lijeskić
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
30
Luka Milojević
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
9
Дилан Ортис
ЦФ
41
Darly Nlandu
ЦФ
39
Aleksej Golijanin
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Деян Йоксимович
Статистика матча ИМТ Белград - Раднички 1923
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
48
52
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
22
Офсайды
1
2
Количество передач
316
349
Сейвы
6
3
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
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