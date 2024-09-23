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Единство
Партизан
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
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Партизан
Сербия. Суперлига, 9 тур
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0 : 4
23.09.2024
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Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
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Партизан
0 : 0
01.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
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3 : 1
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1 : 1
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Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Лига конференций, 4 раунд
Гент
1 : 0
28.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан

Единство - Партизан: обзор матча 27 июля 2024

Единство
27.07.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
0 : 4
Матч завершен
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Партизан
2' Б. Натхо (П)
27' Н. Трифунович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Единство - Партизан
Матч завершен
70'
Замена
Неманья Николич ️️️️➡️️ Бибрас Натхо
69'
Желтая карточка
Гаяс Жахид
60'
Замена
Альдо Калулу ️️️️➡️️ Ксандер Северина
60'
Замена
Александар Шчекич ️️️️➡️️ Кервин Арриага
56'
Желтая карточка
Марио Юрчевич
27'
ГОЛ! 0:2! Неманья Трифунович
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Бибрас Натхо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Единство
88
Vukašin Jovanović
ВР
Главный тренер
Славен Ковачевич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Светозар Маркович
(К) ЦЗ
33
Кервин Арриага
ОП
29
Гаяс Жахид
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
43
Неманья Трифунович
ЛВ
9
Джордже Йованович
ЦФ
7
Ксандер Северина
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Единство
15
Йован Стоянович
АП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
20
Янко Евремович
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
11
Матеус Салданья
ЦФ
88
4-1-2-1-2
1
Йованович
24
18
Муякич
3
Маркович
4
Юрчевич
33
Арриага
29
Жахид
10
Натхо
43
Трифунович
7
Северина
9
Йованович
33
Арриага
19
Шчекич
19
Шчекич
33
Арриага
10
Натхо
23
Николич
23
Николич
10
Натхо
7
Северина
15
Калулу
15
Калулу
7
Северина
Остались в запасе
Единство
Партизан
15
Йован Стоянович
АП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
85
Неманья Стеванович
ВР
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
20
Янко Евремович
ПВ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
11
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
15
Йован Стоянович
АП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
20
Янко Евремович
ПВ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
11
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Славен Ковачевич
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Единство - Партизан
2
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
20
9
Офсайды
2
4
Количество передач
408
450
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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- : -
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