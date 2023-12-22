Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ТСЦ Бачка Топола
ИМТ Белград
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
7
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
ТСЦ Бачка Топола
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички

ТСЦ Бачка Топола - ИМТ Белград: обзор матча 21 июля 2024

ТСЦ Бачка Топола
21.07.2024, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ИМТ Белград
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ТСЦ Бачка Топола - ИМТ Белград
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Vladimir Radočaj
Замена
Петар Станич ️️️️➡️️ Ифет Дьяковац
84'
Замена
Бенче Шош ️️️️➡️️ Александар Чиркович
78'
66'
Замена
Luka Luković ️️️️➡️️ Nikola Krstić
Замена
Саша Йованович ️️️️➡️️ Марко Лазетич
61'
53'
Желтая карточка
Miloš Jović
Замена
Михайло Баньяц ️️️️➡️️ Милош Вулич
46'
Желтая карточка
Ифет Дьяковац
31'
Желтая карточка
Александар Чиркович
11'
8'
Желтая карточка
Nikola Krstić
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
ВР
30
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Дьяковац
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
37
Милош Вулич
ЦП
10
Александар Чиркович
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
ИМТ Белград
4
Antoine Batisse
ЦЗ
5
Nikola Glišić
(К) ЦЗ
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
6
Y. Court
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
18
Михайло Баньяц
ЦП
14
Петар Станич
АП
88
Бенче Шош
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
8
Саша Йованович
ПВ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
ИМТ Белград
16
Stefan Bastaja
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
17
Željko Arsić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
4-4-1-1
12
Илич
30
Петрович
4
Крстич
31
Цапан
77
Влалукин
7
Радин
11
Милосавлевич
37
Вулич
35
Дьяковац
10
Чиркович
9
Лазетич
2-2-1-4
4
5
29
27
11
Лутовац
25
9
33
6
37
Вулич
18
Баньяц
18
Баньяц
37
Вулич
35
Дьяковац
14
Станич
14
Станич
35
Дьяковац
10
Чиркович
88
Шош
88
Шош
10
Чиркович
9
Лазетич
8
Йованович
8
Йованович
9
Лазетич
25
7
7
25
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
ИМТ Белград
1
Никола Шимич
ВР
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
27
Милош Пантович
ЛВ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
16
Stefan Bastaja
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
17
Željko Arsić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
27
Милош Пантович
ЛВ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
16
Stefan Bastaja
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
17
Željko Arsić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - ИМТ Белград
2
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
11
16
Офсайды
5
3
Количество передач
538
263
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Pavle Ilic, Serbia
Стадион:
TSC Arena, Backa Topola
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+