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Текстилак
Войводина
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
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Текстилак
1 : 1
17.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак

Текстилак - Войводина: обзор матча 21 июля 2024

Текстилак
21.07.2024, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Войводина
28' А. Вуканович
88' А. Радулович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Текстилак - Войводина
Матч завершен
88'
ГОЛ! 0:2! Андрия Радулович
78'
Замена
Вукан Савичевич ️️️️➡️️ Марко Полетанович
78'
Замена
Михайло Иванович ️️️️➡️️ Алекса Вуканович
71'
Желтая карточка
Марко Полетанович
67'
Замена
Юсуф Бамиделе ️️️️➡️️ Uroš Nikolić
28'
ГОЛ! 0:1! Алекса Вуканович
Пас отдал Caleb Sery
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстилак
29
Nikola Kodžić
ЦП
33
Miljan Ilić
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
16
Mihai Butean
ЦЗ
6
Сеид Корац
ЦЗ
18
Негош Петрович
(К) ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
10
Uroš Nikolić
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
9
Алекса Вуканович
ЦФ
14
Caleb Sery
ЦФ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Текстилак
Войводина
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
29
Sichenje Collins
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
26
Вукан Савичевич
ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
23
Lucas Barros
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
21
Igor Jeličić
ЦФ
27
Petar Sukacev
ЦФ
26
Михайло Иванович
ЦФ
1-1
29
33
2-4-3
25
Царевич
16
6
Корац
39
10
4
Полетанович
18
Петрович
8
14
9
Вуканович
4
Полетанович
26
Савичевич
26
Савичевич
4
Полетанович
10
7
Бамиделе
7
Бамиделе
10
9
Вуканович
26
Иванович
26
Иванович
9
Вуканович
Остались в запасе
Текстилак
Войводина
Главный тренер
Бранко Мирьячич
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
29
Sichenje Collins
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
23
Lucas Barros
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
21
Igor Jeličić
ЦФ
27
Petar Sukacev
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
29
Sichenje Collins
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
23
Lucas Barros
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
21
Igor Jeličić
ЦФ
27
Petar Sukacev
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Текстилак - Войводина
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
14
11
Офсайды
3
0
Количество передач
289
487
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lazar Lukic, Serbia
Стадион:
Stadion Slavko Maletin Vava, Backa Palanka
Посещаемость:
1000
Сербия. Суперлига
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Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
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Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
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