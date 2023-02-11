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Чукарички
Раднички
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
4
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
1 февраля 2022, 18:57
1
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3 : 3
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
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Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
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Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар

Чукарички - Раднички: обзор матча 20 июля 2024

Чукарички
20.07.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Раднички
32' Đ. Ivanović
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чукарички - Раднички
Матч завершен
Замена
Slobodan Tedić ️️️️➡️️ Lazar Tufegdžić
63'
Замена
Viktor Rogan ️️️️➡️️ Милош Цветкович
63'
62'
Замена
Filip Frei ️️️️➡️️ Jin-ho Jo
46'
Замена
J. Nisic ️️️️➡️️ Стефан Чолович
Желтая карточка
Đorđe Ivanović
41'
ГОЛ! 1:0! Đorđe Ivanović
32'
17'
Желтая карточка
Aleksandar Vojnović
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
27
Милош Цветкович
ПЗ
10
Đorđe Ivanović
ЦП
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
14
Stefan Kovač
ЦФ
6
Miladin Stevanović
ЦФ
5
Marko Docić
(К) ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Раднички
1
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Mbouri Yamkam
(К) ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
6
Jin-ho Jo
ЦП
11
Стефан Чолович
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
8
Неманья Белакович
ЛВ
7
R. Bosic
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
47
Bojica Nikčević
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
2
Viktor Rogan
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
49
Marko Arsović
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Раднички
45
J. Nisic
ЦП
5
Thierry Etongou
ЦЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
2-3-5
1
18
Йованович
27
Цветкович
10
7
24
Станкович
14
91
5
6
14
2-4-1-3
1
3
44
11
Чолович
24
21
6
8
Белакович
9
Стюарт
23
7
27
Цветкович
2
2
27
Цветкович
7
9
9
7
11
Чолович
45
45
11
Чолович
6
20
20
6
Остались в запасе
Чукарички
Раднички
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
47
Bojica Nikčević
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
49
Marko Arsović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
5
Thierry Etongou
ЦЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
47
Bojica Nikčević
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
49
Marko Arsović
ЦФ
Остались в запасе
5
Thierry Etongou
ЦЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Чукарички - Раднички
1
1
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
1
1
Количество передач
2
1
Точность передач %
50
100
Информация о матче
Главный судья:
Danilo Nikolic, Serbia
Стадион:
Cukaricki Stadion, Belgrade
Сербия. Суперлига
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- : -
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- : -
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- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
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- : -
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