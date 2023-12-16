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Младост
ОФК
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
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Последние матчи
Все
Младост
ОФК
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 5 тур
Нови Пазар
0 : 1
17.08.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
ОФК
3 : 5
25.08.2024
Раднички 1923

Младост - ОФК: обзор матча 20 июля 2024

Младост
20.07.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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ОФК
59' Д. Цветинович
86' A. Kahvić (П)
90+3' A. Kahvić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Младост - ОФК
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Aleksandar Kahvić
90' +3
ГОЛ! 1:2! Aleksandar Kahvić
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Aleksandar Kahvić
Замена
Uros Ljubomirac ️️️️➡️️ Petar Bojić
86'
Вторая желтая
Душан Цветинович
84'
73'
Замена
Dragan Stoisavljević ️️️️➡️️ Miljan Momcilovic
Замена
Nikola Andrić ️️️️➡️️ Aleksandar Varjačić
66'
ГОЛ! 1:0! Душан Цветинович
Пас отдал A. Pejovic
59'
Желтая карточка
Janko Tumbasević
51'
Желтая карточка
Душан Цветинович
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
8
Janko Tumbasević
(К) ЦФ
10
Petar Bojić
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
ОФК
77
Марко Гобельич
ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
21
Uroš Lazić
ЦП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Младост
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
22
Ognjen Krsmanović
ЦП
77
Uros Ljubomirac
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
ОФК
6
Даниил Душевский
ОП
69
Dragan Stoisavljević
ЦФ
4-2-1-3
1
Стаменкович
30
4
40
Цветинович
12
17
25
33
Удовичич
28
10
8
3-1-3-2
77
Гобельич
73
Аннан
13
3
Аддо
21
8
14
18
17
10
77
77
10
17
7
7
17
14
69
69
14
Остались в запасе
Младост
ОФК
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
22
Ognjen Krsmanović
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
6
Даниил Душевский
ОП
Главный тренер
Шимо Крунич
Остались в запасе
23
Zeljko Samčović
ВР
26
Sava Pribaković
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
22
Ognjen Krsmanović
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Остались в запасе
6
Даниил Душевский
ОП
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Шимо Крунич
Статистика матча Младост - ОФК
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
16
Офсайды
1
2
Количество передач
333
498
Сейвы
6
2
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Nikola Radakovic, Serbia
Стадион:
Mladost Stadium, Lucani
Сербия. Суперлига
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Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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