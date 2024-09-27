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Волна Пинск
Шахтер
БАТЭ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 17:20
0
БАТЭ – «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч 23-го тура Высшей лиги – 27 сентября 2024
26 сентября, 11:05
0
«Шахтер» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:06
0
«Шахтер» Солигорск – «Неман»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
20 сентября, 15:19
0
«Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 15:50
0
БАТЭ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 17:20
0
БАТЭ – «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч 23-го тура Высшей лиги – 27 сентября 2024
26 сентября, 11:05
0
«Шахтер» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:06
0
«Шахтер» Солигорск – «Неман»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
20 сентября, 15:19
0
«Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 15:50
0
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Последние матчи
Все
Волна Пинск
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
27.09.2024
Шахтер
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Локомотив Г
0 : 3
25.09.2024
Волна Пинск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Шахтер
0 : 1
21.09.2024
Неман
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Волна Пинск
3 : 2
20.09.2024
Энергетик-БГУ
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Волна Пинск
3 : 0
13.09.2024
Торпедо-БелАЗ-2
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Локомотив Г
0 : 3
25.09.2024
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Волна Пинск
3 : 2
20.09.2024
Энергетик-БГУ
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Волна Пинск
3 : 0
13.09.2024
Торпедо-БелАЗ-2
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Белшина
3 : 1
07.09.2024
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Волна Пинск
3 : 0
01.09.2024
Бумпром
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
27.09.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Шахтер
0 : 1
21.09.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 0
13.09.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Шахтер
0 : 3
31.08.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
24.08.2024
Шахтер

Волна Пинск - Шахтер: обзор матча 14 июля 2024

Волна Пинск
14.07.2024, воскресенье, 18:00
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Матч завершен
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