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Орша
Арсенал
«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 12:50
0
«Слуцк» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:08
0
«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:20
0
«Динамо» Брест – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:14
0
«Арсенал» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 15:50
0
«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 12:50
0
«Слуцк» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:08
0
«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:20
0
«Динамо» Брест – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:14
0
«Арсенал» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 15:50
0
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Последние матчи
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Орша
Арсенал
Беларусь. Первая лига, 26 тур
БАТЭ-2
4 : 0
28.09.2024
Орша
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Орша
3 : 2
20.09.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Островец
0 : 5
15.09.2024
Орша
Беларусь. Первая лига, 26 тур
БАТЭ-2
4 : 0
28.09.2024
Орша
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Орша
3 : 2
20.09.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Островец
0 : 5
15.09.2024
Орша
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Орша
0 : 1
08.09.2024
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Барановичи
0 : 2
31.08.2024
Орша
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 1
14.09.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Шахтер
0 : 3
31.08.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Арсенал
3 : 1
23.08.2024
Ислочь

Орша - Арсенал: обзор матча 14 июля 2024

Орша
14.07.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Матч завершен
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