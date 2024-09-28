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Лида
Витебск
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 14:50
0
«Витебск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
20 сентября, 18:50
0
«Витебск» – «Динамо» Минск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:43
0
БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:20
0
БАТЭ – «Витебск»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси – 15 сентября 2024
14 сентября, 16:13
0
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 14:50
0
«Витебск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
20 сентября, 18:50
0
«Витебск» – «Динамо» Минск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:43
0
БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:20
0
БАТЭ – «Витебск»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси – 15 сентября 2024
14 сентября, 16:13
0
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Последние матчи
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Лида
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
0 : 3
28.09.2024
Витебск
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Лида
1 : 5
25.09.2024
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
20.09.2024
Динамо Мн
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Лида
2 : 0
20.09.2024
БАТЭ-2
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2024
Витебск
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Лида
1 : 5
25.09.2024
Белшина
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Лида
2 : 0
20.09.2024
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Шахтер-2
2 : 4
14.09.2024
Лида
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Лида
0 : 1
07.09.2024
Островец
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Молодечно
1 : 0
31.08.2024
Лида
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
0 : 3
28.09.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
20.09.2024
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
0 : 1
31.08.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 0
23.08.2024
Витебск

Лида - Витебск: обзор матча 13 июля 2024

Лида
13.07.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Матч завершен
Витебск
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