Уиком Уондерерс

Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
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Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»