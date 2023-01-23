Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»

Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты