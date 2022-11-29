Уиган Атлетик

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»