Уиком Уондерерс

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб

Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан

«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3

Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку