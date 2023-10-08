Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю

Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю

Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1

«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих

Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером