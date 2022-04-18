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Куинз Парк Рейнджерс
Плимут Аргайл
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
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Последние матчи
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл

Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл: обзор матча 24 августа 2024

Куинз Парк Рейнджерс
24.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Плимут Аргайл
3' М. Фрай
28' М. Уиттакер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Конор Азар
Желтая карточка
Джонатан Варан
90' +2
Замена
A. Lloyd ️️️️➡️️ Карамоко Дембеле
90' +2
90' +1
Красная карточка
Frederick Issaka
87'
Замена
Натанаэль Огбета ️️️️➡️️ Brendon Galloway
Желтая карточка
Джейк Кларк-Салтер
85'
Замена
Джонатан Варан ️️️️➡️️ Николас Мадсен
81'
Замена
Rayan Kolli ️️️️➡️️ Михаэль Фрай
80'
78'
Замена
Kornél Szűcs ️️️️➡️️ Бали Мамба
63'
Замена
Frederick Issaka ️️️️➡️️ Ибрахим Сиссоко
63'
Замена
Майкл Обафеми ️️️️➡️️ Райан Харди
62'
Замена
Jordan Houghton ️️️️➡️️ Дарко Гьяби
54'
Желтая карточка
Адам Рэнделл
Замена
Жан Целар ️️️️➡️️ Коки Сайто
46'
42'
Желтая карточка
Дарко Гьяби
29'
Вторая желтая
Адам Форшоу
28'
ГОЛ! 1:1! Морган Уиттакер
20'
Желтая карточка
Адам Форшоу
ГОЛ! 1:0! Михаэль Фрай
Пас отдал Карамоко Дембеле
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
22
Кеннет Пал
ЛЗ
5
Стив Кук
(К) ЦЗ
3
Джимми Данн
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
8
Сэм Филд
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
11
Пол Смит
ПВ
12
Михаэль Фрай
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Плимут Аргайл
21
Конор Азар
ВР
2
Бали Мамба
ПЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
27
Адам Форшоу
ЦП
18
Дарко Гьяби
ЦП
8
Джо Эдвардс
(К) ПП
7
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Морган Уиттакер
ПВ
17
Lewis Gibson
ЦФ
9
Райан Харди
ЦФ
22
Brendon Galloway
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
30
Lorent Talla
ЦП
26
Rayan Kolli
ЦФ
28
A. Lloyd
ЦФ
18
Жан Целар
ЦФ
Плимут Аргайл
33
Zak Baker
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
11
Каллум Райт
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
15
Мустафа Бунду
ПВ
14
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Frederick Issaka
ЦФ
3-3-2-2
1
Нарди
22
Пал
3
Данн
5
Кук
6
Кларк-Салтер
8
Филд
24
Мадсен
7
Дембеле
11
Смит
14
Сайто
12
Фрай
1-1-3-2-3
21
Азар
2
Мамба
20
Рэнделл
8
Эдвардс
18
Гьяби
27
Форшоу
10
Уиттакер
7
Сиссоко
22
9
Харди
17
24
Мадсен
40
Варан
40
Варан
24
Мадсен
12
Фрай
26
26
12
Фрай
7
Дембеле
28
28
7
Дембеле
14
Сайто
18
Целар
18
Целар
14
Сайто
22
3
Огбета
3
Огбета
22
2
Мамба
6
6
2
Мамба
18
Гьяби
4
4
18
Гьяби
9
Харди
14
Обафеми
14
Обафеми
9
Харди
7
Сиссоко
35
35
7
Сиссоко
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Плимут Аргайл
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
30
Lorent Talla
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
33
Zak Baker
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
11
Каллум Райт
ЦП
15
Мустафа Бунду
ПВ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
30
Lorent Talla
ЦП
Остались в запасе
33
Zak Baker
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
11
Каллум Райт
ЦП
15
Мустафа Бунду
ПВ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл
2
2
4
Всего ударов по воротам
29
6
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
384
340
Сейвы
0
9
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
25
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.12
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Loftus Road Stadium, London
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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