Куинз Парк Рейнджерс

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
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«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты