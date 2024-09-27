Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
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