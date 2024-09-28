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«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
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«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
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