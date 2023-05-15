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Анжер
Лилль
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
20 мая, 08:50
0
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
18 мая, 09:23
0
Владелец «Анжера» получил срок за домогательства – он трогал коллег за грудь и ягодицы
22 марта, 22:14
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
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Последние матчи
Все
Анжер
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ

Анжер - Лилль: обзор матча 27 апреля 2025

Анжер
27.04.2025, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 31 тур
- : -
Не начался
Лилль
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Статистика матча Анжер - Лилль
Всего ударов по воротам
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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