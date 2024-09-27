Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»