«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
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«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
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«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024