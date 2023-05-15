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«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
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Владелец «Анжера» получил срок за домогательства – он трогал коллег за грудь и ягодицы
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«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
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