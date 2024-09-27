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«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
«Сент-Этьен» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
Прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лилль», 4-й тур Лига 1, 13 сентября 2024 года